It’s Sergeant At Arms vs. Hall Of Famer

Sergeant At Arms and Hall Of Famer should fight out the finish of the the Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr. I) partnered by Signature, the most prestigious event of the Indian racing calendar, to be run here on Sunday (Feb. 5).

There will be no false rails.

An amount of Rs. 30, 56, 290 will be added to the combined Jackpot Pool collection.

An amount of Rs. 15, 00,000 will be added to the Super Jackpot Pool collection.

MAHINDRA LIFESPACES MILLION (1,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 1-30 p.m: 1. Shivalik Shine (9) Santosh 60.5, 2. Celtic Prince (1) S.Amit 59, 3. Serenita (7) Trevor 58, 4. Incentio (6) J.Chinoy 56, 5. Ravello (8) Bhawani 54, 6. Rider On The Storm (5) I.Chisty 53, 7. Undisputed (3) Neeraj 52.5, 8. Abbey (2) C.S.Jodha 51.5 and 9. Cezanne (4) K.Kadam 50.

1. Serenita, 2. Shivalik Shine, 3. Undisputed

R.N.KANGA GOLD TROPHY (Gr. III) (1,600m), 4-y-o & over, 2-00: 1. Myrtlewood (1) Trevor 59, 2. B Fifty Two (3) Donoghue 54 and 3. Airco (2) I.Chisty 52.5.

Myrtlewood

GRAND TURF RACING AND REALTY MILLION (2,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 2-45: 1. Imitation Game (7) Parmar 59.5, 2. Sanam (5) C.Alford 59, 3. Raees (4) C.S.Jodha 58.5, 4. Aspen (9) Bhawani 58, 5. Komandant (6) I.Chisty 57, 6. Sovereignsky (3) Sandesh 57, 7. His Master’s Vice (8) Srinath 56.5, 8. Jeena (1) Mosin 54 and 9. Windhoek (2) K.Kadam 49.

1. Imitation Game, 2. Sovereignsky, 3. His Master’s Vice

SSHAAWN’S MILLION (1,600m) Cl. V, rated 01 to 26, 3-30: 1. Astara (15) S.A.Amit 59, 2. Dem Sao (13) G.Amit 59, 3. Firenze (5) Parmar 59, 4. Brazos (14) J.Chinoy 58.5, 5. Elsa (11) Santosh 58.5, 6. Knight’s Quest (1) Dashrath 57, 7. Milwalkee (4) Srinath 57, 8. Sussex Pride (7) Trevor 56.5, 9. Frosted (2) Raghuveer 56, 10. Resilient (12) K.Kadam 56, 11. Sweeping Move (8) P.S.Chouhan 56, 12. Sir Song (9) C.S.Jodha 54.5, 13. Secret Flame (10) Bhawani 54, 14. Star Ace (3) C.Alford 52.5, 15. Wizard Of Odds (6) Merchant 52 and 16. Argyle Pink (16) Vishal 51.5.

1. Dem Sao, 2. Brazos, 3. Firenze

DR. M.A.M.RAMASWAMY MULTI-MILLION (1,600m), Maiden, 3-y-o only, 4-00: 1. Admo (9) Neeraj 56, 2. Art O War (6) Bhawani 56, 3. Connoisseur (3) Dashrath 56, 4. Gold Bond (2) Srinath 56, 5. Lord Of The Sea (7) Trevor 56, 6. Macgyver (5) C.Alford 56, 7. Perfect Star (8) P.S.Chouhan 56, 8. Pure Zinc (10) J.Chinoy 56, 9. Samarjeet (1) C.S.Jodha 56, 10. We Break The Rules (11) Suraj Narredu 56, 11. Emotionless (4) Merchant 54.5 and 12. Zanara (12) David Allan 54.5.

1. Perfect Star, 2. Zanara, 3. Lord Of The Sea

B.K.RATTONSEY MEMORIAL MAIDEN MULTI-MILLION (1,200m), Maiden, 3-y-o only, 4-30: 1. Awesome Hooves (12) Trevor 56, 2. Benefactor (3) Suraj Narredu 56, 3. Camouflaged (2) C.S.Jodha 56, 4. Caprisca (10) Srinath 56, 5. Gallant Knight (13) P.S.Chouhan 56, 6. Gnostic Eyes (5) C.Alford 56, 7. Hopelicious (7) Mosin 56, 8. Roosevelt (4) Sandesh 56, 9. Yuataka (11) Parmar 56, 10. Lady Be Good (6) Yash Narredu 54.5, 11. Lady Sergeant (8) I.Chisty 54.5, 12. Lilibeth (1) Dashrath 54.5 and 13. Wild Fire (9) Bhawani 54.5.

1. Caprisca, 2. Benefactor, 3. Gallant Knight

KINGFISHER ULTRA INDIAN DERBY (Gr. I) (2,400m), 4-y-o only, 5-10: 1. Bold March (2) Dashrath 57, 2. Germanicus (7) I.Chisty 57, 3. Highland Breeze (13) Parmar 57, 4. Lucas (Donoghue) 57, 5. Mathaiyus (3) Srinath 57, 6. Salazaar (5) Trevor 57, 7. Sergeant At Arms (8) 57, 8. Supreme General (6) P.S.Chouhan 57, 9. Vulcan (9) J.Chinoy 57, 10. Hall Of Famer (4) David Allan 55.5, 11. Mrs Patmore (1) Beuzelin Louis 55.5, 12. Silver Beauty (12) Suraj Narredu 55.5, 13. Temerity (10) Neeraj 55.5 and 14. Winter Renaissance (14) C.S.Jodha 55.5.

1. Sergeant At Arms, 2. Hall Of Famer, 3. Germanicus

BANARSIDAS MILLION (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 6-00: 1. Turf Dancer (3) Santosh 59.5, 2. Benezeer (10) C.S.Jodha 59, 3. Minstrel Heights (5) P.S.Chouhan 58.5, 4. Stardom Calling (2) Srinath 58.5, 5. Allora (1) Trevor 58, 6. Remember The Time (7) Bhawani 58, 7. Wind Craft (12) C.Alford 57.5, 8. Magical Dancer (14) K.Kadam 56.5, 9. Shaoqing (13) S.Amit 55.5, 10. Dancing Prince (11) Mosin 54, 11. Magical Memory (8) Suraj Narredu 54, 12. Jimbo (4) I.Chisty 52.5, 13. Motherland (6) J.Chinoy 52.5 and 14. Double Nine (9) Neeraj 52.

1. Double Nine, 2. Benezeer, 3. Allora

Day’s best: Myrtlewood

Double: Perfect Star – Double Nine

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8. Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8. Tanala: 1, 3, 4, 5, 6, 7 & 8. Super Jackpot : 3, 4, 5, 6, 7 & 8.