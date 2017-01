It’s Captain Morgan vs. Tororosso

more-in

Captain Morgan and Tororosso may fight out the finish of the B.N. Gudiyappa Bangalore Derby (2,400m), the stellar attraction of the races to be held here on Thursday (Jan. 26).

There will be no false rails.

M.E.G.CUP (Div. II), (1,400m), rated 15 to 35, 1-15 pm: 1. Peppa (10) A. Velu 60, 2. Helios (8) Rayan Ahmed 59.5, 3. Ira (4) Rajesh Babu 59.5, 4. Mystical Shadow (9) S. Shiva Kumar 59.5, 5. Regency Girl (7) Jagadeesh 59.5, 6. Call Me Maybe (2) A. Imran Khan 59, 7. Happy Dancing (11) M. Kumar 58.5, 8. Ravishing Snow (5) R. Marshall 58.5, 9. Valentine Babe (3) Cedric Segeon 58.5, 10. Divino (6) M. Prabhakaran 58, 11. Incitatus (12) A. Ramu 58 and 12. Ninon (1) Mark 56.5.

1. Call Me Maybe, 2. Ravishing Snow, 3. Valentine Babe

MYSORE RACE CLUB TROPHY (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 1-45: 1. Apache Sunrise (2) Suraj Narredu 57, 2. Aafrikaan (5) Irvan Singh 53, 3. Don Dela Vega (1) Arshad Alam 53, 4. Kambaku (9) S. John 53, 5. Lawrence Of Arabia (10) A. Sandesh 53, 6. Lycurgus (7) P.P. Dhebe 53, 7. Rum Runner (4) P. Trevor 53, 8. Sun Blazer (8) P. S. Chouhan 53, 9. Astrid (6) I. Chisty 51.5 and 10. Chemical Romance (3) Neeraj 51.5.

1. Apache Sunrise, 2. Rum Runner, 3. Kambaku

VIJAYANAGAR CUP (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 2-15: 1. Aguante (11) Srinath 60, 2. Fair Game (3) Cedric Segeon 60, 3. Stellar Ambition (6) Darshan 60, 4. Bazinga (5) Rajesh Babu 59.5, 5. Alvarez (4) Mukesh Kumar 59, 6. I Smile (10) M. Naveen 58.5, 7. Atlantis (8) R. Manish 58, 8. China One (12) Jagadeesh 58, 9. J Gatsby (1) Nazerul Alam 58, 10. Rare And Bold (2) Vinod Shinde 57.5, 11. Diamond Green (7) Akshay Kumar 57 and 12. Indian Brahmos (9) Irvan Singh 53.5.

1. Fair Game, 2. Indian Brahmos, 3. Aguante

BANGALORE RACE COURSE 154TH YEAR COMMEMORATION TROPHY (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 2-45: 1. Bold Command (5) Srinath 60, 2. Acclaimed (6) P. Trevor 58.5, 3. Arrogant Approach (3) S. John 58.5, 4. Auriga (2) Suraj Narredu 58, 5. Blazing Touch (1) Akshay Kumar 55.5 and 6. Mickey Mouse (4) Arshad Alam 55.5.

1. Bold Command, 2. Mickey Mouse

INDIAN REPUBLIC TROPHY (1,800m), rated 60 & above, 3-20: 1. Quaker Ridge (6) S. John 60, 2. Toroloco (9) Neeraj 60, 3. Jersey Wonder (5) P. Trevor 59.5, 4. Ambitious Reward (12) Arshad Alam 58.5, 5. Speed Hawk (8) Srinath 58.5, 6. Spirit And Truth (3) Mark 58, 7. Flamboyance (11) Irvan Singh 57, 8. Zodiac (10) Suraj Narredu 57, 9. Bonfire (2) I. Chisty 56, 10. Gabino (4) Cedric Segeon 56, 11. Mystic Music (1) P.P. Dhebe 54.5 and 12. Torch Bearer (7) R. Marshall 54.5.

1. Mystic Music, 2. Zodiac, 3. Jersey Wonder

VIDHANA SOUDHA CUP (1,400m), rated 30 to 50, 3-55: 1. Fire Glow (12) A. Imran Khan 60, 2. Capitalize (8) Adarsh 58.5, 3. James Bond (6) Irvan Singh 57.5, 4. Sans Escale (10) P. Trevor 57, 5. Wings Of Fortune (4) S. Shiva Kumar 57, 6. Lightning Strikes (5) Srinath 56.5, 7. Odyssey (2) Ramesh Kumar 56.5, 8. Lunar Storm (3) Suraj Narredu 56, 9. Masters Glory (9) Jagadeesh 56, 10. Dagobert (7) Rayan Ahmed 55.5, 11. Iron Will (11) I. Chisty 54.5 and 12. Cape Cross (1) Arshad Alam 54.

1. Fire Glow, 2. Lightning Strikes, 3. Cape Cross

B.N.GUDIYAPPA BANGALORE DERBY (2,400m), 4-y-o, (Terms), 4-30: 1. Amber Crown (7) Ashok Kumar 57, 2. Battalion (6) Suraj Narredu 57, 3. Bold March (1) P.S. Chouhan 57, 4. Captain Morgan (10) P. Trevor 57, 5. Fabulous (8) S. John 57, 6. Magistero (2) Srinath 57, 7. Sporting Pleasure (4) I. Chisty 57, 8. Tororosso (5) Neeraj 57, 9. Admiral One (3) A. Imran Khan 55.5 and 10. Proserpine (9) A. Sandesh 55.5.

1. Captain Morgan, 2. Tororosso, 3. Battalion

M.E.G.CUP (Div. I), (1,400m), rated 15 to 35, 5-10: 1. Erdemir (5) Srinath 60, 2. Kasauli (2) P.P. Dhebe 60, 3. Jack Of Hearts (7) A. Imran Khan 59, 4. Lightning Attack (10) P. Trevor 57.5, 5. A Word To Remember (4) Sunil Samson 57, 6. Kanthaka (9) I. Chisty 57, 7. Secret Prayer (11) Praveen Shinde 57, 8. Sterling Role (6) P.S. Chouhan 57, 9. Coraggio (1) S. John 56.5, 10. Look Out (3) Nitin Singh 56.5, 11. One To Note (12) Arshad Alam 56.5 and 12. Grey Hound (8) Rayan Ahmed 56.

1. Erdemir, 2. Lightning Attack, 3. Sterling Role

VIJAYANAGAR CUP (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 5-50: 1. Topaz (8) Srinath 60, 2. Manta Ray (2) P. Trevor 58.5, 3. Youre Ashwashakthi (7) S. Shiva Kumar 58.5, 4. Zubaida (1) Neeraj 57, 5. Cherie Amour (6) Arshad Alam 56.5, 6. Good Fruit (3) B. Nayak 56, 7. All Thats Nice (4) Mukesh Kumar 55.5, 8. Breaking Away (5) Nazerul Alam 55, 9. Celestial Storm (9) Jagadeesh 55, 10. New Era (12) Raja Rao 55, 11. Croziet (11) M. Prabhakaran 54 and 12. Hurrah (10) Irvan Singh 53.5.

1. Topaz, 2. Manta Ray, 3. Zubaida

Day’s best: Apache Sunrise

Double: Fire Glow - Erdemir

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.