Hail The King may score in Guruvayur Plate

Hail The King may score in the Guruvayur Plate (1,400m), the main event of the races to be held here on Wednesday (Nov. 23).

1. METRO PLATE (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 1.45 p.m.: 1. Medallion (1) Ross 56, 2. Rush More (5) K. V. Baskar 56, 3. Supreme Commander (6) Kabdhar 56, 4. Agnes (7) Bopanna 54.5, 5. La Ragazza (2) Ashad Asbar 54.5, 6. Star Portal (3) Noorshed Alam 54.5 and 7. Stately Empress (4) P. S. Chouhan 54.5.

1. Stately Empress, 2. Supreme Commander, 3. Star Portal

2. ALMANAC PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 2.15: 1. Classy Lassy (2) B. Mahesh 60, 2. Dashing Conqueror (4) Rajendra Singh 59.5, 3. Admiral Messi (3) Shahar Babu 58, 4. Paris Lane (9) Kalyan Singh 56, 5. Ride Like The Wind (7) Casey 56, 6. Summer Sensation (1) C. Brisson 55, 7. Transition (6) Farhan Alam 55, 8. Front Line (8) Shailesh 54.5, 9. Flying Kiss (11) K. V. Baskar 51.5, 10. No One Like Me (5) Noorshed Alam 51.5, 11. Fantasy Bay (10) S. S. Azad 51 and 12. Soneeyo (12) Ayaz Khan 51.

1. Summer Sensation, 2. Front Line, 3. Flying Kiss

3. UDHAGAMANDALAM CUP (1,200m), rated upto 25, 2.45: 1. Banditess (4) A. Imran Khan 61, 2. Establish Predator (2) Ashad Asbar 60.5, 3. Jazzelena (10) C. Umesh 60, 4. Casanova (5) Anzar Alam 58.5, 5. Chamak Challo (7) Tanveer Alam 57, 6. Go For Glory (1) Akbar 57, 7. Alpharetta (11) Md. Hesnain 56, 8. Sovereign State (12) S. S. Azad 55.5, 9. Well Known (9) Nooreshed Alam 55.5, 10. Eveready (3) Ayaz Ahmed 54.5, 11. Dazzling Valentine (6) Kalyan Singh 50.5 and 12. The Gentle Don (8) Zulquar Nain 50.

1. Banditess, 2. Establish Predator, 3. Eveready

4. MEMBERS CUP (1,400m), rated 40 to 65, 3.15: 1. Shining Path (5) A. Imran Khan 62.5, 2. Strike The Stars (10) P. S. Chouhan 62, 3. Pride N Glory (6) Tanveer Alam 58, 4. Rubi Rey (1) C. Umesh 56.5, 5. Glorious Regime (9) Md. Hesnain 55.5, 6. August Rush (8) Kalyan Singh 54.5, 7. Green Teak (2) Bopanna 54.5, 8. Sunny Express (3) Anzar Alam 54, 9. Apache Warrior (7) S. S. Azad 53 and 10. Over Lord (4) R. Vaibhav 50.

1. Over Lord, 2. Green Teak, 3. Glorious Regime

5. GURUVAYUR PLATE (1,400m), rated 60 to 85 (whips are not permitted in this race), 3.45: 1. Cool Hand (5) Zulquar Nain 60, 2. Romeo (1) Kalyan Singh 60, 3. Splendid Light (2) Md. Hesnain 60, 4. Sovereign Rule (7) R. Vaibhav 59.5, 5. Reynold (6) N. Rupa 57, 6. What A Wonder (3) A. Imran Khan 57, 7. Hail The King (4) P. S. Chouhan 56.5 and 8. Miracles Of Life (8) C. Umesh 54.

1. Hail The King, 2. Reynolds, 3. What A Wonder

6. JAGANMOHANA PALACE PLATE (1,000m), rated 20 to 45, 4.15: 1. Right Option (9) Rajendra Singh 60, 2. Qnique Prince (8) Shahar Babu 55, 3. Biutiful (1) C. Brisson 54.5, 4. Summer Storm (5) Md. Hesnain 54.5, 5. Be Smart (3) N. Murugan 52, 6. Dancing Duke (7) Stephen Raj 51.5, 7. Salonika Star (2) Hari Krishnan 51, 8. Schumii (10) C. Umesh 51, 9. Colourful Prince (4) Shailesh 50.5 and 10. Lightning Thunder (6) Tanveer Alam 50.

1. Summer Storm, 2. Schumii, 3. Biutiful

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.