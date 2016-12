Fjord may score an encore

more-in

Fjord, who is in fine fettle, may score an encore in the Royal Calcutta Turf Club Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec. 16).

False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. KAKANAKOTE PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 1.45 p.m.: 1. Dancing Princess (12) P.S. Chouhan 60, 2. Granada (1) Suraj Narredu 59, 3. Shivalik Boy (7) P. Trevor 59, 4. Red Cedar (11) T.S. Jodha 58.5, 5. Al Faaris (6) Arshad Alam 58, 6. Magnificent Mary (8) Nazerul Alam 57.5, 7. Miss Wonder (3) Md. Hesnain 57, 8. Assertive Prince (10) Rajesh Kumar 56, 9. Campfire (5) A. Imran Khan 56, 10. Only Prince (9) Janardhan P 54, 11. Karod Pati (2) Irvan Singh 52 and 12. Thirtysixchamber’s (4) Jagadeesh 51.5.

1. Dancing Princess, 2. Only Prince, 3. Granada

2. DECEMBER PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms), 2.15: 1. Autocratic (8) P. Trevor 55, 2. Classic Speed (10) Rajesh Kumar 55, 3. Lord Buckingham (4) Cedric Segeon 55, 4. Olympia Fields (1) S. John 55, 5. Silken Striker (3) T.S. Jodha 55, 6. Turf Star (7) Suraj Narredu 55, 7. Castanea (5) Jagadeesh 53.5, 8. Gifted (11) R. Pradeep 53.5, 9. Regal Realm (9) P.S. Chouhan 53.5, 10. So Mi Dar (6) Vinod Shinde 53.5 and 11. Winsome (2) Irvan Singh 53.5.

1. Olympia Fields, 2. Turf Star, 3. Autocratic

3. NETHRAVATHI TROPHY (2,000m), rated 60 & above, 2.45: 1. Ambitious Reward (2) Irvan Singh 60, 2. Zodiac (1) Suraj Narredu 59.5, 3. Michaela (7) P. Trevor 58, 4. Festive Cheer (4) Antony Raj 56.5, 5. Pallas (3) S. John 55.5, 6. Torch Bearer (5) Indrajeet Singh 55.5 and 7. Amazing Charm (6) Arshad Alam 55.

1. Pallas, 2. Michaela, 3. Zodiac

4. VIDURASHWATHA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3.15: 1. Breaking Away (8) A. Ramu 60, 2. Hackett (10) P. Mani 60, 3. Luc Divine (11) Nazerul Alam 59, 4. Cool Springs (3) K. Raghu 58.5, 5. Good Fruit (4) Arshad Alam 58.5, 6. Bella Pinky (9) Irvan SIngh 58, 7. Helios (1) Rajesh Kumar 56.5, 8. Candice (6) Janardhan P 56, 9. Scorching (7) Rayan Ahmed 56, 10. Anmol Hira (2) Syed Imran 55.5 and 11. Woodridge (5) P. Surya 52.

1. Good Fruit, 2. Luc Divine, 3. Woodridge

5. SHRAVANABELAGOLA PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 3.45: 1. I’ve Got Clout (2) P. Trevor 60, 2. Powerscourt (10) Antony Raj 60, 3. Wings Of Fortune (11) Suraj Narredu 60, 4. Cherie Amour (6) Arshad Alam 57, 5. Montenegro (9) Janardhan P 57, 6. Topaz (7) Irvan Singh 57, 7. Hector (3) Cedric Segeon 56.5, 8. Indian Legend (8) P. Ramesh 56.5, 9. Tuscano (12) A. Imran Khan 56.5, 10. Why Should I (1) Ramesh Kumar 55, 11. Ravelnation (4) S.K. Paswan 54.5 and 12. Tea Wid Me (5) D. Patel 54.5.

1. Wings Of Fortune, 2. I’ve Got Clout, 3. Hector

6. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,200m), 3-y-o only, (Terms), 4.15: 1. Tzar (2) A. Imran Khan 58.5, 2. Antananarivo (7) S. John 57, 3. Fabulous Touch (6) P.S. Chouhan 57, 4. Gypsy (8) Anjar Alam 55.5, 5. Tax Free (5) Janardhan P 55.5, 6. Fjord (3) Suraj Narredu 54, 7. Zafran (1) P. Trevor 54 and 8. Erdemir (4) Jagadeesh 51.5.

1. Fjord, 2. Zafran, 3. Tzar

7. KUDREMUKH PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4.45: 1. Pearl City (2) Suraj Narredu 60, 2. Above The Rest (3) Darshan 58.5, 3. Leopoldo (12) Arshad Alam 57.5, 4. A Word To Remember (11) B. Harish 56.5, 5. As Good As It Gets (7) Syed Imran 55.5, 6. Fine Barristor (1) M. Ravi 55.5, 7. Flirting Eyes (8) P.S. Chouhan 55.5, 8. Wind Striker (4) Janardhan P 55.5, 9. Regency Girl (9) Cedric Segeon 55, 10. Beyond Reach (5) P. Trevor 54.5, 11. Perfect Prince (10) Sai Vamshi 53 and 12. Rocket Punch (6) T.S. Jodha 53.

1. Pearl City, 2. Beyond Reach, 3. Flirting Eyes

8. VIDURASHWATHA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5.15: 1. Rock N Rolla (10) Raja Rao 60, 2. Better Than Ever (2) A. Ramu 58.5, 3. Flying Bullet (12) B. Nayak 57, 4. Anfield (4) Jagadeesh 55, 5. Goat (6) R. Pradeep 55, 6. Red Admiral (3) Rajesh Kumar 54.5, 7. Galway Girl (8) Darshan 53.5, 8. Air Dancer (7) Janardhan P 53, 9. Goddess Of Love (1) Rayan Ahmed 53, 10. Nagarjuna (11) Adarsh 52.5, 11. Just Fabulous (9) R. Girish 52 and 12. Icepick Willie (5) Arshad Alam 51.5.

1. Anfield, 2. Goat, 3. Rock N Rolla

Day’s best: Pallas

Double: Good Fruit—Fjord

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.