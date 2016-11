Del Santo has a good chance

more-in

Del Santo runs with a good chance in the P. T. Rajan Gold Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Tuesday (Nov. 22).

VAYALUR PLATE (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 1-30 p.m.: 1. Chief Of Command (1) P. S. Chouhan 56, 2. Silverman (3) Ross 56, 3. Everything Nice (4) Md. Hesnain 54.5, 4. Phoebe Buffay (2) C. Brisson 54.5, 5. Regal Tribute (6) N. Rupa 54.5 and 6. Young Darling (5) Bopanna 54.5.

1. Chief Of Command, 2. Regal Tribute

WESTERN GHATS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 2-00: 1. Saltoro Ridge (6) J. Paswan 60, 2. Conquistador (9) C. Brisson 59, 3. Frankest (4) Mukesh Kumar 58.5, 4. Temujin (8) Shailesh 58, 5. Everest (3) A. Imran Khan 56, 6. Siena (7) Ayaz Khan 55, 7. I Am Here (2) C. Umesh 53.5, 8. Indispensable (5) P. S. Chouhan 53.5 and 9. Scarlatti (1) S. S. Azad 53.5.

1. Everest, 2. Indispensable, 3. Conquistador

DR. V. SACHIDANANDHAM CUP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-30: 1. Symbol Of Victory (7) Ayaz Khan 60, 2. Alerio (4) Kabdhar 59.5, 3. Allez Royale (6) Bopanna 59.5, 4. Sunshine Heart (3) Shailesh 57, 5. Zlato (2) K. V. Baskar 57, 6. Bessie (8) Tanveer Alam 56.5, 7. Regal Groom (1) C. Umesh 54.5 and 8. Chalaque (5) Shahar Babu 53.5.

1. Alerio, 2. Symbol Of Victory, 3. Allez Royale

WESTERN GHATS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Ashwa Prabir (5) Shahar Babu 60, 2. Etesian (6) A. Imran Khan 60, 3. Marine One (1) Tanveer Alam 59, 4. Glorious Reward (4) Noorshed Alam 58.5, 5. Phantom Of Stars (2) N. Murugan 58.5, 6. City Of Song (7) Md. Hesnain 58, 7. Striking Story (3) J. Paswan 57, 8. Custodian (8) Stephen Raj 54.5 and 9. Oxbridge (9) Mukesh Kumar 54.5.

1. Marine One, 2. City Of Song, 3. Etesian

P. T. RAJAN GOLD CUP (1,400m), rated 80 & above, 3-30: 1. Smart Strider (6) P. S. Chouhan 60, 2. Wild Waves (8) Mukesh Kumar 59, 3. Sailor (10) Ross 58.5, 4. Cohiba (7) Md. Hesnain 58, 5. Simply Clever (3) Kabdhar 56.5, 6. Plenipotent (4) Bopanna 55.5, 7. Capilano (2) N. Murugan 53.5, 8. Del Santo (1) N. Rupa 53.5, 9. Top Commander (9) Rajendra Singh 53.5, 10. Eduardo (5) C. Brisson 51, 11. Star Marquess (12) C. Umesh 51 and 12. Machine Gun (11) Shailesh 50.5.

1. Del Santo, 2. Cohiba, 3. Smart Strider

THIRUCHENDUR PLATE (1,000m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Extreme Love (9) P. S. Chouhan 60, 2. Hurricane Wind (11) Ayaz Khan 60, 3. Don Corleone (8) Zulquar Nain 59, 4. Itscaro (7) Md. Hesnain 59, 5. Vijays Grandeour (1) Shailesh 58.5, 6. Ultrasonic (4) N. Rupa 58, 7. Pippin (3) A. Imran Khan 56, 8. Money Ball (10) Ayaz Ahmed 55, 9. Academus (2) Tanveer Alam 54.5, 10. Mantra (5) R. Vaibhav 54.5, 11. Fatboyslim (12) C. Brisson 54 and 12. Lucky Charm (6) C. Umesh 53.

1. Extreme Love, 2. Don Corleone, 3. Fatboyslim

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.