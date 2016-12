Coldstream runs with a good chance

more-in

Coldstream, who has been well prepared, is expected to score in the Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Memorial Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Dec. 17).

False rails will be declared on the race day.

1. GULBARGA PLATE (1,100m), rated 00 to 20, 1.45 p.m.: 1. Cashmere (7) D. Patel 60, 2. Ignition (4) Rayan Ahmed 60, 3. Bay Sunday (2) Shobhan 59.5, 4. Island Pearl (1) Rajesh Kumar 59.5, 5. Simple Sum (11) Darshan 59.5, 6. Desert Gold (3) T.M. Prashanth 58, 7. Claire (10) M. Prabhakaran 57.5, 8. Atlantic City (9) A. Ramu 57, 9. Magnificent Mary (-) (-) 57, 10. Thejaguar (6) S. John 55.5, 11. Brindani (8) Irvan Singh 53.5 and 12. Oriental Belle (5) Jagadeesh 53.

1. Atlantic City, 2. Thejaguar, 3. Oriental Belle

2. AMATHOS PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 2-15: 1. Brunesco (10) Anjar Alam 60, 2. Perfectgoldenera (8) S. Shiva Kumar 60, 3. A Hearttoremember (6) Rayan Ahmed 59.5, 4. No Touching (4) Raja Rao 59.5, 5. Queenofgoodtimes (11) S. John 59.5, 6. Ravishing Snow (3) Neeraj 59.5, 7. Tamara (12) A. Imran Khan 59.5, 8. Princess Holly (9) Rajesh Kumar 58.5, 9. Roaring Thunder (7) Chetan Gowda 58.5, 10. Ninon (1) Nazerul Alam 57.5, 11. Old Gold (2) Adarsh 57 and 12. Kiraathaka (5) Irvan Singh 56.

1. Tamara, 2. Queenofgoodtime, 3. Brunesco

3. ROYAL RUSSIAN PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-45: 1. Del Porto (7) Anjar Alam 60, 2. Danburite (6) Cedric Segeon 59, 3. Masters Glory (3) Jagadeesh 56.5, 4. Ocean Park (10) A. Ramu 56.5, 5. One To Note (8) Arshad Alam 56, 6. Tree Lounge (4) S. John 56, 7. Elegant Star (1) Irvan Singh 55.5, 8. Active Grey (2) Rajesh Kumar 52.5, 9. Extremelydangerous (9) Rayan Ahmed 52.5 and 10. Pure Esteem (5) Nitin Singh 50.

1. Del Porto, 2. Danburite, 3. Elegant Star

4. RUIA STUD PLATE (Div. I), (1,200m), rated 45 to 65, 3-15: 1. Real Steel (5) Vinod Shinde 60, 2. Virat (9) S. Shiva Kumar 59, 3. Millrose (10) S. John 58.5, 4. Smithsonite (6) Selvaraj 56.5, 5. Empress Of Rome (2) Ashok Kumar 56, 6. Rich Revival (7) Rayan Ahmed 56, 7. Dream Star (4) Cedric Segeon 55.5, 8. Hidden Soldier (8) Rajesh Kumar 55.5, 9. Side Winder (1) Arshad Alam 55.5 and 10. Rakshitha (3) M. Kumar 54.

1. Side Winder, 2. Millrose, 3. Virat

5. CHICKMAGALUR NIRVANAPPA SHETTY NANJAMMA TMP CUP (1,800m), rated 30 to 50, 3-45: 1. First Step (8) T.M. Prashanth 60, 2. Into The Spotlight (3) Neeraj 60, 3. Love Is Life (7) A. Ramu 59.5, 4. Towering Heights (4) S. John 57.5, 5. Turf Tactics (6) Arshad Alam 57, 6. Admiral One (2) Cedric Segeon 56, 7. Legacy Dream (1) Jagadeesh 56, 8. Adulation (5) Irvan Singh 55.5 and 9. Attractive Bay (9) Rajesh Kumar 54.5.

1. Into The Spotlight, 2. Adulation, 3. Towering Heights

6. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 75 & above, 4-15: 1. Smile Stone (10) M. Naveen 64.5, 2. Mickey Mouse (9) Rajesh Kumar 57.5, 3. Coldstream (1) S. John 55.5, 4. Dazzling Bay (8) Ashok Kumar 55.5, 5. Super Sunshine (7) Arshad Alam 55, 6. Havelock Prince (5) Irvan Singh 53, 7. Pearl Reward (4) A. Ramu 53, 8. Dubai One (3) Rayan Ahmed 52.5, 9. Hillsboro (6) Darshan 51.5 and 10. Flamboyance (2) Jagadeesh 50.5.

1. Coldstream, 2. Havelock Prince, 3. Smile Stone

7. AMATHOS PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 4-45: 1. Export Quality (7) Chetan Gowda 60, 2. Paradiso (1) Cedric Segeon 60, 3. Six Degrees (8) S. John 59.5, 4. Look Out (10) Nitin Singh 57.5, 5. Coraggio (3) Selvaraj 57, 6. Final Destiny (4) A. Ramu 57, 7. Happy Dancing (2) Mallikarjun 57, 8. Sidi Bamba (6) Rayan Ahmed 57, 9. Scenic Park (5) Ashok Kumar 56.5, 10. Areca Cruise (11) Arshad Alam 56, 11. Peppa (12) M. Prabhakaran 56 and 12. Day Flower (9) Neeraj 55.5.

1. Six Degrees, 2. Paradiso, 3. Look Out

8. RUIA STUD PLATE (Div. II), (1,200m), rated 45 to 65, 5-15: 1. Akha Teej (7) S. John 60, 2. All In (4) Irvan Singh 58.5, 3. Amazing Redd (2) Arshad Alam 58.5, 4. One Big Gang (10) D. Patel 58.5, 5. I Smile (1) Md. Hesnain 58, 6. Interesting (5) M. Prabhakaran 58, 7. Papadokia (9) A. Imran Khan 58, 8. Lord Darlington (3) Neeraj 57, 9. Perfectebony (6) Rayan Ahmed 56 and 10. Havelock Princess (8) Jagadeesh 55.

1. Lord Darlington, 2. Perfectebony, 3. Havelock Princess

Day’s best: Six Degrees

Double: Side Winder – Lord Darlington

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.