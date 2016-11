Azzurro in fine fettle

more-in

Azzurro, who is in fine fettle, is expected to score in the Ashoka Chakra Cup (1,800m), the feature event of the races to be held here on Friday (Dec. 2).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

PLANETARIUM PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 1-45 pm: 1. New Era (3) A. Imran Khan 60, 2. Thejaguar (5) Darshan 60, 3. Intensive Act (4) Syed Imran 59.5, 4. Splendid Brave (8) Srinath 59.5, 5. Reverberating (1) Janardhan P 58.5, 6. Brindani (6) T.M. Prashanth 58, 7. Dontworrymonday (7) S. Shiva Kumar 56 and 8. Thirtysixchamber’s (2) Arshad Alam 55.5.

1. Reverberating, 2. New Era, 3. Splendid Brave

RED BARON PLATE (Div. II), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 2-15: 1. Odyssey (1) Mallikarjun 60, 2. My Transcripts (10) Cedric Segeon 58.5, 3. Goodwill Warrior (12) Suraj Narredu 58, 4. Ravelnation (7) Srinath 57, 5. All Thats Nice (5) S. John 56.5, 6. Del Porto (9) Selvaraj 56, 7. Diamond Green (8) T.S. Jodha 56, 8. Tea Wid Me (11) Nitin Singh 56, 9. Croziet (2) Jagadeesh 55.5, 10. Freestyle (3) Raja Rao 55.5, 11. Wild Wild Angles (6) T.M. Prashanth 55.5 and 12. Attractive Bay (4) Arshad Alam 55.

1. Ravelnation, 2. My Transcripts, 3. Goodwill Warrior

KENTUCKY PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Dagobert (1) Suraj Narredu 57, 2. Galaxy Pegasus (8) R. Pradeep 57, 3. Grecian Light (3) Anjar Alam 57, 4. High Voltage (5) Adarsh 57, 5. Kanthaka (4) Arshad Alam 57, 6. Super Smart (7) M. Prabhakaran 57, 7. Kristine (11) Irvan Singh 55.5, 8. Six Degrees (2) P. Trevor 55.5, 9. Star Line (12) A. Imran Khan 55.5, 10. Tamara (10) Srinath 55.5, 11. Valentine Babe (9) Jagadeesh 55.5 and 12. Zafran (6) David Allan 55.5.

1. Zafran, 2. Six Degrees, 3. Dagobert

DHARWAR PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 3-15: 1. Harley Quinn (10) S. Shiva Kumar 60, 2. Calico King (3) B. Nayak 59, 3. Leopoldo (5) Arshad Alam 57.5, 4. Santorini Secret (11) Srinath 57.5, 5. Zafrina (2) Suraj Narredu 57.5, 6. Country’s Image (7) Shobhan 56.5, 7. Skybound (6) A. Imran Khan 55.5, 8. Sans Escale (1) P. Trevor 55, 9. Bold Runner (8) B. Harish 53.5, 10. Kudla Punch (9) N. Ganesh 52, 11. Meezaaj (4) Adarsh 51.5 and 12. Claire (12) Jagadeesh 50.

1. Zafrina, 2. Sans Escale, 3. Santorini Secret

HOYSALA TROPHY (Div. I), (1,400m), rated 45 to 65, 4-y-o & over, 3-45: 1. Ayrton (2) S. John 60, 2. Royal Defence (11) A. Imran Khan 59.5, 3. Super Success (4) Srinath 59.5, 4. Virat (9) S. Shiva Kumar 58.5, 5. Czar Rule (10) Suraj Narredu 57, 6. Ambleside (5) A. Sandesh 56, 7. El Fenix (6) Jagadeesh 56, 8. King Of The Court (1) David Allan 55.5, 9. Rich Revival (7) T.S. Jodha 55.5, 10. Colour Of Gold (3) M. Kumar 55, 11. Hidden Soldier (8) K. Raghu 55 and 12. All In (12) Darshan 53.5.

1. Ayrton, 2. El Fenix, 3. Ambleside

ASHOKA CHAKRA CUP (1,800m), 3-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Azzurro (2) P. Trevor 60.5, 2. Toroloco (5) S. John 57, 3. Blazing Touch (1) A. Imran Khan 56, 4. Jersey Wonder (4) A. Sandesh 56, 5. Let The Lion Roar (3) Suraj Narredu 56, 6. Flamboyance (7) Srinath 54.5 and 7. Star Formation (6) T.S. Jodha 54.5.

1. Azzurro, 2. Let The Lion Roar, 3. Toroloco

RED BARON PLATE (Div. I), (1,400m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 4-45: 1. Omber Glaze (7) Ashok Kumar 60, 2. Perfect King (5) M. Naveen 60, 3. Hostess (10) K.G. Steyn 59.5, 4. Yellowzone (12) Arshad Alam 59.5, 5. Afore (11) Janardhan P 59, 6. Amazing Skill (8) Suraj Narredu 58.5, 7. Only Princess (6) T.S. Jodha 58, 8. Super Strong (4) K. Raghu 58, 9. Youre Ashwashakthi (2) S. Shiva Kumar 57.5, 10. Adriphos (1) Rayan Ahmed 57, 11. Fotogenic (9) P. Ramesh 54.5 and 12. Celestial Storm (3) Jagadeesh 54.

1. Amazing Skill, 2. Yellowzone, 3. Only Princess

HOYSALA TROPHY (Div. II), (1,400m), rated 45 to 65, 4-y-o & over, 5-15: 1. Mystic Music (8) S. John 60, 2. Trapezoid (7) Irvan Singh 59, 3. Majestic Style (2) P. Trevor 57.5, 4. Royal Rein (11) T.S. Jodha 57.5, 5. Back Of Beyond (3) A. Imran Khan 57, 6. Aguante (1) Srinath 56.5, 7. Amazing Redd (5) Ashok Kumar 56.5, 8. Colossal Moments (12) S. Imran 56.5, 9. Frenemee (6) Arshad Alam 56, 10. I Smile (4) Mallikarjun 56, 11. Mariko (9) A. Sandesh 54.5 and 12. Native Elements (10) Suraj Narredu 54.5.

1. Majestic Style, 2. Mystic Music, 3. Back Of Beyond

Day’s best: Azzurro

Double: Ravelnation - Zafran

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.