Arrogant Approach has an edge over his rivals in the Guindy Gold Cup (1,600m), the chief event of the races to be held here on Wednesday (Nov. 30).

ROYAL WESTERN INDIA TURF CLUB CUP (1,200m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-15 p.m.: 1. Admiral Nelson (4) P. Trevor 56, 2. Arithmetica (6) C. Umesh 54.5, 3. Grand Mistress (1) Noorshed Alam 54.5, 4. My Dream Boat (3) A. Imran Khan 54.5, 5. Oregan (2) Bopanna 54.5 and 6. Phoebe Buffay (5) C. Brisson 54.5.

1. Admiral Nelson, 2. Phoebe Buffay

NASA PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 2-45: 1. Autumn Love (1) Md. Hesnain 60, 2. Ice Zone (9) Suraj Narredu 60, 3. Brave Fighter (11) Anzar Alam 58.5, 4. Qinghuangdao (6) R. Vaibhav 58, 5. Flames Of Forest (4) Ayaz Ahmed 57.5, 6. Conquistador (2) N. S. Parmar 57, 7. Flash Of Genius (7) Stephen Raj 57, 8. Amigos (3) A. Imran Khan 56, 9. Southern Sky (8) P. S. Chouhan 55.5, 10. Quid Pro Quo (10) Shailesh 55, 11. Azetic Star (12) Kalyan Singh 51 and 12. Helix (5) Noorshed Alam 51.

1. Ice Zone, 2. Quid Pro Quo, 3. Conquistador

FAWN PRINCESS PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Bow To King (6) Bopanna 60, 2. Solitaire Royale (2) Hari Krishnan 59, 3. Flying Expectation (4) Md. Hesnain 58.5, 4, Bravesofthebrave (8) R. Rajinder 58, 5. Secret Weapon (11) C. Brisson 54.5, 6. Baby Darling (1) Ayaz Khan 54, 7. Rhapsidion Rose (7) Rajendra Singh 54, 8. Sunshine (9) Shailesh 53.5, 9. Scent Of Power (10) K. V. Baskar 52, 10. I Mean Business (5) C. Umesh 51.5 and 11. No One Like Me (3) Tanveer Alam 51.5.

1. Flying Expectation, 2. Sunshine, 3. Bow To King

ARAKONAM PLATE (1,600m), rated up to 25, 3-45: 1. Yankee Doodle (1) Stephen Raj 61.5, 2. Right On Time (2) Bopanna 60.5, 3. Star Studded (5) Md. Hesnain 55, 4. Carpe Diem (3) Zulquar Nain 53.5, 5. Open Offer (4) Noorshed Alam 50 and 6. Turf Fame (6) C. Umesh 50.

1. Right On Time, 2. Yankee Doodle

GUINDY GOLD CUP (1,600m), 3-y-o & over, rated 80 & above, 4-15: 1. Heatwave (4) Md. Hesnain 63.5, 2. Smart Strider (9) Kabdhar 61.5, 3. Arrogant Approach (8) P. Trevor 57.5, 4. Flash Drive (11) Neeraj 57, 5. Knight Of Ke (1) A. Imran Khan 57, 6. Daylite (3) Shailesh 56, 7. The Lieutenant (10) Suraj Narredu 55.5, 8. Del Santo (6) P. S. Chouhan 53, 9. Murcilago (5) C. Umesh 53, 10. Top Commander (7) N. Rupa 52 and 11. Own Asset (2) N. S. Parmar 50.

1. Arrogant Approach, 2. Heatwave, 3. Del Santo

TAJ MAHAL PLATE (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 4-45: 1. Dreamland (4) Mukesh Kumar 60, 2. Right Option (6) Casey 60, 3. Serena (2) C. Brisson 59, 4. Pepe Senior (7) Ross 58, 5. Violent Storm (1) Akbar 56.5, 6. Maracana (9) Bopanna 56, 7. Bessie (8) Tanveer Alam 55, 8. New Wings (5) Ayaz Ahmed 55, 9. Establish Predator (3) C. Umesh 53.5, 10. Perfect Speed (11) Farhan Alam 53.5 and 11. Barrister (10) S. S. Azad 53.

1. Dreamland, 2. Maracana, 3. Establish Predator

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.