Alaindair for main event

Alaindair, who is in good shape, may score in the Maharaja Jiwajirao Scindia Trophy, the main event of the races to be held here on Sunday. There will be no false rails.

VFL WOLFSBURG TROPHY (1,800m), Cl. V, rated 01 to 26, 2-00 pm: 1. Vitesse (9) Zervan 59, 2. Winter Renaissance (4) T.S.Jodha 59, 3. Danse Debonaire (1) Dashrath 58.5, 4. Red Fort (3) Daman 57.5, 5. Unico Corazon (6) Zameer 57.5, 6. Windhoek (8) S.J.Sunil 57.5, 7. Country’s Empress (2) S.Amit 57, 8. Mastermarksman (12) Zeeshan 57, 9. Prince Of Heart (10) Neeraj 56.5, 10. Sansa (5) J.Chinoy 54.5, 11. Oscillation (7) Baria 51.5 and 12. Pracs (11) Altaf Sayyed 49.

1. Winter Renaissance, 2. Vitesse, 3. Prince Of Heart

HDFC-ERGO TROPHY (1,200m), Maiden, 2-y-o only, 2-30: 1. Art O War (4) Sandesh 55, 2. Hells Bells (3) C.S.Jodha 55, 3. Man Of Word (6) Dashrath 55, 4. Stallone (1) S.Sunil 55, 5. Cerrado (2) Neeraj 53.5 and 6. Summer Rays (5) Zervan 53.5.

1. Stallone, 2. Summer Rays

HELM INDIA TROPHY (1,200m), rated 53 to 79, 3-00: 1. Hidden Soul (7) S.Amit 59, 2. Rider On The Storm (5) S.Kamble 58, 3. Governor General (4) Sandesh 57.5, 4. Traherne (3) Zervan 55.5, 5. Vistana (1) Srinath 55, 6. Korol (2) C.S.Jodha 50.5 and 7. Eternalinspiration (6) Dashrath 49.

1. Hidden Soul, 2. Governor General

ROEDL & PARTNER TROPHY (1,600m), Cl, III, rated 40 to 66, 3-30: 1. San Martino (4) Parmar 59, 2. Et Voila (3) Neeraj 58.5, 3. Merabella (1) Srinath 58.5, 4. She Is Special (6) Sandesh 57, 5. Essence Of Love (2) K.Kadam 54.5, 6. Smart N Noble (7) Bhawani 53.5 and 7. Godsent (5) T.S.Jodha 49.

1. She Is Special, 2. San Martino

BAYER TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4-00: 1. Beach Game (14) Nadeem 61.5, 2. Jazzmyn (1) S.J.Sunil 61, 3. Kodiac Queen (6) S.Amit 59.5, 4. Marvel (10) Ajinkya 59.5, 5. Sumaaq (12) G.Amit 59.5, 6. Judicious (13) Neeraj 59, 7. Book Thief (8) K.Kadam 58.5, 8. Glorious Eyes (3) Dashrath 57.5, 9. Stormy Princess (9) Bhawani 57.5, 10. Centaurus (7) Baria 56.5, 11. Show Biz (11) Vishal 55.5, 12. Perfecto (5) Srinath 54.5, 13. Shivalik Rose (2) S.Kamble 54 and 14. Aurora Australis (4) Nazil 53.

1. Kodiac Queen, 2. Marvel, 3. Book Thief

MAHARAJA JIWAJIRAO SCINDIA TROPHY (1,800m), 3-y-o & over, 4-30: 1. Alaindair (1) Srinath 59, 2. Booker Jones (3) David Allan 56, 3. Colombiana (6) Suraj Narredu 56, 4. The Unicorn (7) Parmar 54.5, 5. Chef D’Oeuvre (4) Neeraj 53, 6. B Fifty Two (9) Zervan 52.5, 7. Jack Frost (5) Sandesh 52.5, 8. Jefferson (2) Dashrath 52.5 and 9. Melinda (8) J.Chinoy 49.5.

1. Alaindair, 2. Colombiana, 3. Chef D’Oeuvre

LUFTHANSA SENATOR TROPHY (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5-00: 1. Flamboyant Flame (13) Suraj Narredu 59.5, 2. Riot Of Colours (8) Dashrath 59, 3. Speed Of Sound (11) T.S.Jodha 58.5, 4. Ame (20) Neeraj 58, 5. Logano (12) Nadeem 58, 6. Tinogona (17) Ajinkya 58, 7. Gran Paradiso (10) Sandesh 57, 8. Speedo (6) Parbat 55, 9. Flag Flying (22) V.Jodha 54, 10. Romantic Warrior (3) S.Sunil 54, 11. Divine Angel (2) Altaf Sayyed 52.5, 12. Lilac Time (5) Merchant 52.5, 13. Naumee (7) G.Amit 52.5, 14. Sarrazin (19) Roushan 52.5, 15. Smokey Roses (4) S.J.Sunil 52, 16. Brazos (16) K.Kadam 51.5, 17. Hunayn (9) Pradeep 51.5, 18. Be Bold (18) C.S.Jodha 51, 19. Time Of My Life (15) Nazil 51, 20. Ricardus (21) Vishal 50.5, 21. Angel Of Love (1) Baria 50 and 22. Jetaway (14) J.Chinoy 50.

1. Gran Paradiso, 2. Riot Of Colours, 3. Ame

Day’s best: Alaindair

Double: Winter Renaissance - She Is Special

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7. Treble : 5, 6 & 7. Tanala : All races. Super Jackpot : 2, 3, 4, 5, 6 & 7.