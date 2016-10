Tamil Nadu’s Women International Master R. Vaishali defeated State-mate K. Priyanka to emerge as the sole leader, with seven points after eight rounds, in the 31st National junior girls chess championship at Rajahmundry on Thursday.

In the 46th National junior (u-19) Open, three players – Raunak Sadwani, Kumar Gaurav, E. Arjun — are on top with 6.5 points after round eight.

The results (eighth round):

National Junior (u-19) Open: E. Arjun 6.5 drew with M. Sidhant 5.5; Raunak Sadwani 6.5 bt S. Dravid 6; Kumar Guarav 6.5 bt A.L. Muthaiah 5.5; Aradhya Garg 5.5 drew with Mohammad Nubairshah Shaikh 5.5; K. Surya Praneeth 5.5 drew with Hemanth Raam 5.5; Rajdeep Sarkar 6 bt S. Badrinath 5; N. Krishna Teja 6 bt R. Dileep Kumar 5; S. Prasannaa 6 bt P. Vedant 5; Y. Grahesh 6 bt S. Adhitya 5; Bainab Mishra 5 drew with Ojas Kulkarni 5.

Junior girls: R. Vaishali 7 bt K. Priyanka 5.5; Bidhar Rutumbara 6.5 bt C.M.N. Sunyutha 5.5; M. Arpita 6 bt C. Sakshi 5.5; Salonika Saina 6 bt Meenal Gupta 5; K. Priymavada 5.5 drew with G. Harshita 5.5; Potluri Saye Srija 5 drew with S. Tejaswini 5; G. Lasya 5.5 bt G. Ankitha 4.5; V. Toshali 5 drew with Chandreyee Hajra 5; Isha Sharma 5.5 bt C. R. Varsha 4.5; D Jishitha 5.5 bt Aditi Arya 4.5.