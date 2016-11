Andhra Pradesh’s Sai Charan Koya defeated Uttar Pradesh’s Ayush Raj Gupta 21-16, 21-13 to win the under-15 boys’ title in the all-India sub-junior badminton championship that concluded at Kurnool on Sunday.

In an all-Karnataka affair in the distaff section, Richa Muktibodh scored a 21-12, 21-12 win over Medha Shashidharan

The results (finals): Boys: U-15: Sai Charan Koya (AP) bt Ayush Raj Gupta (UP) 21-16, 21-13. Doubles: Edwin Joy & Aravind Suresh (Ker) bt Bidyasagar Salam & Punshiba (Man) 21-16, 21-18.

U-13: Sankar Muthusamy (TN) bt Akash Singh (UP) 19-21, 21-11, 21-10. Doubles: Vamsi Krishna Raj (AP) & Uneeth Krishna (TS) bt Sataksh Singh (Del) & Sai Satya Sarvesh (Py) 21-16, 21-13.

Girls: U-15: Richa Muktibodh (Kar) bt Medha Shashidharan (Kar) 21-12, 21-12. Doubles: M. Keyura (TS) & Kavipriya (Py) bt Tanya Hemanth & Keerthana (Kar) 21-15, 21-12.

U-13: Meghana Reddy (TS) bt Anupama Upadhyaya (Utk) 13-21, 21-11, 21-18. Doubles: Meghana & Tasnim Mir (Guj) bt Shreeya (TS) & Praveena (TN) 22-20, 21-19. — Special Correspondent