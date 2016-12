Tito bags honours

Victorious: Vishnu Saravanan emerged champion in the International wind surfing category at the India International Regatta

more-in

Ramadhan Tito of Indonesia emerged champion in the International optimist main fleet category of the first leg of the India International Regatta ASAF youth cup here.

The winners: International events: Optimist main fleet: Ramadhan Tito (Indonesia); Laser 4.7: Samsaurdi (Indonesia); Laser Radial: Vishnu Saravanan (India); RS 1: Dayne Coelho (India); 29er: Anand Thakur and Pradeep Thakur (India); 420: Aryaman Dutta and Vishnu Sujeesh (India); Optimist green fleet: Shiv Pujan (India); Indian events: Boys: Laser 4.7: M. Koteshwar Rao (Trishna Sailing Club); Laser Radial: Vishnu Saravanan (TSC); Optimist main fleet: Neelanand (TNSA); Girls: Laser 4.7: Harshita Tomar (NSS Bhopal); Laser Radial: Ramya Saravanan (CESC); Optimist main fleet: K. Preethi Chandrika (YCH); Open: 420: Aryaman Dutta and Vishnu Sujeesh; 29er: Anand Thakur and Pradeep Thakur.