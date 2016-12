Priyanshu Rajawat enters final

more-in

VIJAYAWADA: Sixth seed Priyanshu Rajawat of Madhya Pradesh defeated third seed Bidyasagar Salam of Manipur 16-21, 21-14, 21-14 to enter the under-15 boys final at the DPS World School 30th National sub-junior badminton championships here on Sunday.

He will taken on Tukum Laa of Arunachal Pradesh, who scored a 21-19, 21-17 win over Jaiditya Pratap Singh of Chandigarh.

The results:

Boys: U-15, singles (semifinals): Tukum Laa bt Jaiditya Pratap Singh 21-19, 21-17; Priyanshu Rajawat bt Bidyasagar Salam 16-21, 21-14, 21-14; Quarterfinals: Jaiditya bt Gautam 21-15, 18-21, 21-13; Tukum bt Koushik 21-15, 21-13; Bidyasagar bt Ishaan 21-16, 22-24, 21-17; Priyanshu bt Rohan Gurbani 21-16, 21-11.

Doubles (quarterfinals): Edwin & Aravind bt Ishaan & Ayush 21-18, 21-13; Siddhartha Mishra & Balkeshwari bt Saket & Ajinkya 17-21, 21-15, 22-20; Udith & Manav Raj bt Jayant Rana & Jaiditya 12-21, 21-17, 21-15; Bidyasagar & Punshiba bt Charan & Sai Charan 21-17, 12-21, 21-18.

U-13 (quarterfinals), singles: Sankar bt Fazim 21-15, 17-21, 21-11; Upananda bt Bharat 18-21, 21-16, 21-12; Uneeth bt Pranav 21-19, 18-21, 21-15; Pranav bt Tonmoy 21-13, 21-7; Doubles: Pranav & Sai Vishnu Pullela bt Dharmangna & Rushendra 21-12, 21-9; Shivam & Pranav bt Sirzeet & Jomi 21-12, 21-15; Pranay & Harshit bt Tonmoy & Ayan 21-18, 16-21, 21-14; Vamsi & Uneeth bt Shankaran & Rishi 21-10, 21-12.

Girls: U-15, singles (semifinals): Uthsava bt Sneha 21-12, 16-21, 21-13; Kavipriya bt Nikita 14-21, 21-14, 21-11; Quarterfinals: Uthsava bt Medha 21-12, 21-12; Sneha bt Treesa 17-21, 21-12, 21-15; Nikita bt Mansi 21-18, 26-24; Kavipriya bt Keyura 17-21, 21-19, 21-11; Doubles (quarterfinals): Ananya & Medha bt Treesa & Mehreen 21-16, 21-13; Tanishka & Janhavi bt Shruti & Samriddhi 24-22, 18-21, 21-12; Bhargavi & Kaivalya bt Tanya & Keerthana 21-19, 21-16; Keyura & Kavipriya bt Aditi & Sneha 21-18, 21-19.

U-13 (quarterfinals), singles: Meghana bt Awantika 21-15, 21-18; Hrisaha bt Vilinda 21-10, 21-18; Anupama bt Isharani 21-14, 21-18; Tasnim bt Taneesha 21-13, 21-8; Doubles: Meghana & Tasnim Mir bt Nikkita & Aditi 21-11, 19-21, 21-14; Awantika & Anupama bt Yuvashri & Madhumitha 21-15, 21-8; Shiwangi & Taneesha bt Vijetha & Shraddha 21-6, 21-9; Shreeya & Praveena bt Devika & Ridhi 21-11, 21-14.