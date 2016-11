Jia Lee stuns Yelegar

more-in

Ninth-seeded Zii Jia Lee of Malaysia shocked second-seeded Abhishek Yelegar of India 7-11, 11-6, 11-8, 11-8 in the men’s singles quarterfinals of the India International Series badminton championship at Gopi Chand Academy here on Friday.

The results (quarterfinals):

Men: Singles: Shreyansh Jaiswal bt Kai Wun Tee (Mas) 11-6, 9-11, 11-9, 11-4; Lakshya Sen bt Munawar Mohammed 10-12, 11-4, 11-8, 6-11, 11-9; June Wei Cheam (Mas) bt Ansal Yadav 11-2, 8-11, 11-6, 11-8; Zii Jia Lee (Mas) bt Abhishek Yelegar 7-11, 11-6, 11-8, 11-8.

Doubles: Sze Fei Goh & Nur Izzuddin (Mas) bt Munawar Mohammed & Neeraj Rehman 11-4, 11-6, 11-4; M.R. Arjun & Ramchandran Shlok bt M. Anilkumar Raju & Venkat Gaurav Prasad 11-6, 12-10, 11-7; R. Satwiksairaj & Chirag Shetty bt B.N. Geetha & S. Sunjith Jr 11-9, 11-7, 11-8; Aaron Chia & Jinn Hwa Tan (Mas) bt Ketan Chahal & Neeraj Vashist 11-7, 11-7, 11-8.

Women: Singles: G. Ruthvika Shivani bt Reshma Karthik 11-5, 11-6, 11-8; K. Sri Krishna Priya bt M. Keyura 11-6, 9-11, 11-3, 11-5; Rituparna Das bt Shikha Gautam 9-11, 12-10, 11-5, 11-2; M. Shruti bt Smit Toshniwal 12-10, 11-8, 11-7.

Doubles: Joyce Choong & Jee Lynn Lim (Mas) bt Komal Antil & Lalita Dahiya 11-0, 11-5, 12-10; Kah Mun Chin & Zhen Yap (Mas) bt Anoushka Parikh & V. Harika 10-12, 11-7, 11-7, 11-5; Mahima Aggarwal & Shikha Gautam bt Kuhoo Garg & Ningshi Block Hazarika 10-12, 11-7, 7-11, 11-4, 11-9; Yea Ching Goh & Chiew Sien Lim (Mas) bt B. Sahithi & J. Srishti 11-6, 11-5, 11-5.

Mixed doubles: R. Satwiksairaj & K. Maneesha bt Dhruv Kapila & J. Meghana 8-11, 12-10, 12-10, 4-11, 11-7; Basheer Syed & B. Sahithi bt Akshay Raut & Rupsa Ghosh 13-11, 4-11, 12-10, 15-14; D. Vighnesh & Kuhoo Garg bt P. Srikrishna Sai & J. Srishti 11-7, 11-6, 11-6; Hang Yee Low & Yee See Cheah (Mas) bt S. Sunjith Jr & K.P. Sruthi 9-11, 12-10, 11-3, 11-9.