GROUP A

At Raipur: Madhya Pradesh 445 drew with Mumbai 568 for seven decl. in 184.1 overs (Akhil Herwadkar 153, Tushkar Deshpande 62, Siddhesh Lad 100 n.o., Abhishek Nayar 103 n.o., Ishwar Pandey three for 122, Ankit Sharma three for 138). Points: Mumbai 3(12), MP 1(8).

At Bilaspur (HP): Bengal 404 & 226 in 64.5 overs (Manoj Tiwary 92, Siddharth Kaul six for 57) bt Punjab 271 & 244 in 72.3 overs (Manan Vohra 75, Jiwanjot Singh 44, Amit Kuila three for 93, Pragyan Ojha four for 70). Bengal 6(9), Punjab 0(7).

At Lahli: Gujarat 187 & 437 for seven dec. bt Railways 124 & 206 in 77.2 overs (Arindham Ghosh 36, Mahesh Rawat 54, Rush Kalaria three for 30, Karan Patel three for 94, Ishwar Choudhary three for 29). Gujarat 6(9), Railways 0(3).

At Dharamshala: Uttar Pradesh 524 & 114 for one in 49 overs (Tanmay Srivastava 59 n.o., Md. Saif 30 n.o.) drew with Tamil Nadu 480 in 133 overs (B. Indrajith 127 n.o., Ankit Rajpoot four for 120). UP 3 (4), TN 1(7).

GROUP B

At Vizianagaram: Saurashtra 657 for eight dec. drew with Maharashtra 182 & 345 for eight in 130 overs (f/o) (Murtaza Trunkwala 117, Ankit Bawne 60, Chirag Khurana 44, Vishant More 39, Dharmendrasinh Jadeja four for 64). Saurashtra 3(6), Maharashtra 1(4).

At Thiruvananthapuram: Vidarbha 416 drew with Assam 227 in 90.1 overs (Sarupam Purkayastha 44 n.o., Aditya Sarvate five for 72) & 73 for two in 39 overs (Rahul Hazarika 33 n.o.). Vidarbha 3(6), Assam 1(1).

At Vadodara: Jharkhand 209 & 277 bt Rajasthan 207 & 237 in 90.5 overs (Puneet Yadav 44, Mahipal Lomror 32, Chetan Bist 77, Aniket Choudhary 32, Shahbaz Nadeem five for 94). Jharkhand 6(13), Rajasthan 0(8).

GROUP C

At Guwahati: Haryana 178 & 289 bt Chhattisgarh 189 & 117 in 44 overs (Abhimanyu Chauhan 46, Harshal Patel three for 34, Mohit Sharma five for 27). Haryana 6(15), Chhatisgarh 0(9).

At Kalyani: Tripura 549 drew with Himachal Pradesh 311 & 349 for five in 80 overs (Ankush Bains 113, Prashant Chopra 51, Nikhil Gangta 64 n.o., Rishi Dhawan 54 n.o., Gurinder Singh four for 96). Tripura 3(9), HP 1 (8).

At Cuttack: Goa 606 for six dec. drew with Services 279 in 107.1 overs (Khalid Ahmad 48, Diwesh Pathania 32, Rituraj Singh three for 79, Shadab Jakati three for 47, Felix Alemao four for 56) & 188 for four in 68 overs (Aanshul Gupta 64 n.o., Rahul Singh 70 n.o., Saurabh Bandekar three for 30). Goa 3(3), Services 1(2).

At Bhubaneswar: Kerala 517 for nine dec. drew with Hyderabad 281 in 97.3 overs (Mehdi Hasan 58, Sandeep Warrier three for 57, Karaparambil Monish three for 56) & 220 for three in 69 overs (f/o) Balachander Anirudh 120 n.o., S. Badrinath 39). Kerala 3(6), Hyderabad 1(7).

At Mumbai (CCI): Jammu & Kashmir 334 & 111 in 55 overs (Shubham Khajuria 49, Bhargav Bhatt five for 60, Paidikalva Vijaykumar three for 16) lost to Andhra 255 & 194 for six in 49.3 overs (Ravi Teja 50, Parvez Rasool four for 55). Andhra 6(8), J&K 0(7).