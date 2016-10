GROUP A

At Palam: Baroda 305 & 383 for five decl. in 86 overs (Kedar Devdhar 145, Aditya Waghmode 66, Deepak Hooda 100 n.o.) drew with Mumbai 323 & 224 for five in 77 overs (Aditya Tare 63 n.o., Jay Bista 49, Shreyas Iyer 46). Points: Mumbai 3, Baroda 1.

At Jaipur: Bengal 466 & 274 for six decl. in 76 overs (Abhimanyu Easwaran 110 n.o., Shreevats Goswami 100, Sayan Mondal 51) drew with Uttar Pradesh 410 & 70 for no loss in 20 overs (Tanmay Srivastava 31 n.o., A. Shaukat 30 n.o.). Bengal 3, UP 1.

At Rohtak: Punjab 378 & 175 for nine decl. in 49.3 overs bt Madhya Pradesh 247 & 180 in 64.4 overs (Shubham Sharma 37, Devendra Bundela 32, Manpreet Gony four for 41). Punjab 6, MP 0.

At Bilaspur: Tamil Nadu 121 & 452 for eight decl. in 132 overs bt Railways 173 & 226 in 82.2 overs (Saurabh Wakaskar 120, Shivakant Shukla 52, Malolan Rangarajan four for 37). TN 6, Railways 0.

GROUP B

At Greater Noida: Karnataka 577 for six decl. & 162 for three in 53.4 overs (Karun Nair 54 n.o., Kaunain Abbas 51 n.o.) drew with Jharkhand 374 in 115.1 overs (Ishan Kishan 159 n.o., Saurabh Tiwary 91, Anand Singh 45, K. Gowtham three for 97, Shreyas Gopal three for 114). Karnataka 3, Jharkhand 1.

At Mumbai: Maharashtra 635 for two decl. & 58 for no loss in 15 overs (H.H. Khadiwale 38 n.o.) drew with Delhi 590 in 155 overs (Rishabh Pant 308, Varun Sood 32 n.o., Dhruv Shorey 71, Milind Kumar 45, Nitish Rana 44, Mohsin Sayyed three for 121, C.G. Khurana three for 143). Maharashtra 3, Delhi 1.

At Hyderabad: Odisha 228 and 169 bt Saurashtra 186 and 179 in 101.1 overs (Sheldon Jackson 43, Sagar Jogiyani 68, A.V. Vasavada 45, S.B. Pradhan five for 69). Odisha 6, Saurashtra 0.

GROUP C

At Kalyani: Chhattisgarh 394 drew with Andhra 199 & 282 for eight in 145 overs (K.S. Bharath 57, G.H. Vihari 51, Ravi Teja 49, Ashwin Hebbar 45, A.J. Mandal three for 30) Chhattisgarh 3, Andhra 1.

At Jamshedpur: Hyderabad 191 & 224 in 83.5 overs (B. Anirudh 33, C.V. Milind 66 n.o., K. Sumanth 55, Mohit Sharma five for 26) lost to Haryana 331 & 85 for two in 16.4 overs (Nitin Saini 45 n.o.). Haryana 6, Hyderabad 0.

At Guwahati: Tripura 275 & 340 for three decl. in 89.2 overs (Udiyan Bose 165, Smit Patel 127 n.o.) bt Services 233 & 163 in 54.1 overs (Rahul Singh 51, Gurinder Singh four for 25, M.B. Murasingh three for 54). Tripura 6, Services 0.