SDAT Dolphin is champion

SDAT Dolphin won the overall championship in the South Zone Tamil Nadu State aquatic championship here.

The results: Day two: Boys: Group I: 50m freestyle: V.S. Gokulnath (SDAT Dolphin) 00:25.98s; 400m freestyle: V.S. Gokulnath (SDAT Dolphin) 04:38.87; 800m freestyle: H. Rakesh Kumar (Turtles) 09:47.95; 50m backstroke: V. Sivaprasanth (SDAT Trichy) 00:34.26; 200m backstroke: D. Siva Prakasam (SDAT Madurai) 02:53.06; 50m breaststroke: V.C. Arun Saji (SDAT Kanyakumari) 00:34.69; 100m breaststroke: V.C. Arun Saji (SDAT Kanyakumari) 01:18.31; 100m butterfly: V.S. Gokulnath (SDAT Dolphin) 01:01.33; 200m butterfly: H. Rakesh Kumar (Turtles) 02:36.65.

Group II: 50m freestyle: G. Monishwar (SDAT Dolphin) 00:27.54; 100m freestyle: G. Monishwar (SDAT Dolphin) 01:00.81; 400m freestyle: H. Ahamed Azraq (Turtles) 09:38.78; 800m freestyle: H. Ahamed Azraq (Turtles) 09:38.78; 50m backstroke: A.V. Kavi Nilavan (NLC) 00:36.15; 200m backstroke: G.R. Devesh Krishnan (SDAT Shakthi) 02:43.07; 50m breaststroke: G. Monishwar (SDAT Dolphin) 00:35.63; 100m breaststroke: G. Monishwar (SDAT Dolphin) 01:18.49; 100m butterfly: G.R. Devesh Krishnan (SDAT Shakthi) 01:11.68; 200m butterfly: S. Jegatheeswaran (SDAT Trichy) 02:49.95.

Group III: 50m freestyle: S. Krithiraj (TSPA) 00:31.49; 100m freestyle: S. Krishna Pranav (ORCA) 01:09.09; 100m backstroke: M. Soban (Turtles) 01:22.04; 50m breaststroke: P.L. Siddarth (SDAT Tuticorin) 00:40.14; 100m butterfly: S. Vaman (SDAT Villupuram) 01:20.83.

Group IV: 50m freestyle: H. Nithik (SBOA Anna Nagar) 00:31.06; 100m freestyle: H. Nithik (SBOA Anna Nagar) 01:09.62; 50m butterfly: Sanjay Kathiravan (Turtles) 00:34.76.

Girls: Group I: 50m freestyle: R. Sivateja (SDAT Dolphin) 00:30.96; 400m freestyle: Sharon Mary Cherian (ORCA) 05:05.76; 800m freestyle: Sharon Mary Cherian (ORCA) 10:44.65; 50m backstroke: T. Jaissha (SDAT Kanyakumari) 00:38.39; 200m backstroke: T. Jaissha (SDAT Kanyakumari) 03:11.46; 50m breaststroke: R. Vaishali (NLC) 00:47.25; 100m breaststroke: R. Vaishali (NLC) 01:45.99; 100m butterfly: S. Dhivya (Turtles Thanjavur) 01:49.20; 200m butterfly: S. Keerthi Santha Meena (SDAT Trichy) 04:09.84.

Group II: 50m freestyle: Sindhu Sundar (Waves) 00:31.63; 100m freestyle: V. Jothi (NLC) 01:09.20; 400m freestyle: V. Jothi (NLC) 05:09.83; 800m freestyle: Janhavi Girish (Turtles) 10:59.89; 50m backstroke: Ahana Thakur (Turtles) 00:34.76; 200m backstroke: Janhavi Girish (Turtles) 02:51.97; 50m breaststroke: Tejaswini Srinivas (TSPA) 00:41.37; 100m breaststroke: M.S. Yuvalakshmi (SDAT ASP) 01:34.65; 100m butterfly: V.K.R. Nivedhita (SDAT ASP) 01:19.29; 200m butterfly: V.K.R. Nivedhita (SDAT ASP) 03:03.16.

Group III: 50m freestyle: Disha Sharma (SDAT Dolphin) 00:30.97; 100m freestyle: S. Kaviya (Turtles) 01:08.59; 100m backstroke: G. Keerthi Shivani (SDAT Dolphin) 01:26.60; 50m breaststroke: S. Kaviya (Turtles) 00:41.60; 100m butterfly: K. Mugilavanika (SDAT Madurai) 01:24.29.

Group IV: 50m freestyle: Haasini Prabhakar (TSPA) 00:33.90; 100m freestyle: Haasini Prabhakar (TSPA) 01:17.12; 50m butterfly: Haasini Prabhakar (TSPA) 00:37.68.

The awards: Overall championship: Boys: Turtles; Girls: SDAT Dolphin; Boys & Girls: SDAT Dolphin. Individual championship: Group I: Boys: V.S. Gokulnath (SDAT Dolphin); Girls: Sharon Mary Cherian (ORCA); R. Sivateja (SDAT Dolphin); Group II: Boys: H. Ahamed Azraq (Turtles); Girls: Ahana Thakur (Turtles); Group III: Boys: P.L. Siddarth (SDAT Tuticorin); Girls: Disha Sharma (SDAT Dolphin); Group IV: Boys: H. Nithik (SBOA Anna Nagar); Girls: K. Akshitha (SDAT Dolphin).

Water Polo: Winners: Boys: Awas (Salem); Girls: Waves Swim Academy.