There will be no power supply in the following areas from 9 a.m. to 5 p.m. on September 16 due to maintenance work on the Kanthampatti sub-station:

Sivathapuram; Kanthampatti; Mempalanagar; Highways colony; Kennedy nagar; Vasantham nagar; East Tiruvakavundanur; Methanagar; Kasakaranur; Konerikarai; K. P. Karadu; Moolappillaiyar Temple; Shanmugasettikadu; Andipatti; Vedukathampatti; Tirumalaigiri; Puthur; Neikarapatti; Perumampatti; Selathampatti; Vattamuthampatti; Majra Kollapatti; Thalavaipatti; Sarkar Kollapatti; Sithanur; Mallamoopampatti; Bodinayakkanpatti; Ariyagoundampatti; Solampallam; Old Suramangalam;

Ayyamperumalpatti and Mankuppai.

There will be no power supply in the following areas too from 10 a.m. to 5 p.m. due to maintenance work on the Thoppur sub-station:

Thoppur; Sekkarapatti; Kammampatti; Vellar; Erumapatti; Jodukuli; Elathur; Thalavaipatti; Gundukkal; Konreddiyur; and Mookanur.