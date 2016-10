RELIGION

Ramayanam: Madhivannan Seetharama Bavanam, Hariharan Hospital Rd., Nanganallur, 6.50 p.m.

Gita: R. Aravindan, Andhra Mahila Sabha, Luz, Mylapore, 7.30 a.m.; Satyaprabhananda, Ramakrishna Mission Ashrama, M.S. Salai, T. Nagar, 5.30 p.m.; Sharanya Chaitanya, Udgita, 161/1, 6th St., Baba Nagar, Villivakkam, 6.45 p.m.

Taittiriyopanishad: Satyavratananda Saraswati, Samskrita Bharati, 7th St., Radhakrishnan Salai, Mylapore, 8.30 a.m.

Ithihaasa Pathirangal: Vasanthra Rajagopal, Vivekananda Cultural Centre, Vivekananda House, Kamarajar Salai, Marina, 6.30 p.m.

Viveka Choodamani: V. Abhiramasundaram, Aasthika Samajam, Venkateswara Nagar 3rd St., Pozhichalur, 5 p.m.

Soundaryalahari: Sengalipuram Sankararama Dikshithar, Ramana Kendra, Alamelumangapuram, Mylapore, 6.30 p.m.

Namasankeerthanai Mahimai: P. Swaminathan, Sringeri Pravachana Mandiram, Sringeri Mutt Rd., R.A. Puram, 7.45 p.m.

Sri Ramakrishna Aratrikam: Paramasukhananda, Ramakrishna Math, Mylapore, 5.30 p.m.

Thirukkural: Ram Mohandas, Yoga Mandapam, Sivan Park K.K. Nagar 12th Sector, 8 a.m.

CULTURE

Consulate-General of Japan in Chennai: Screening of films ‘My Little Sweet Pea’ at 2 p.m. and ‘Sue, Mai and Sawa’, RKV Studios - Red Carpet Preview Theatre, Arcot Rd., Vadapalani, 3.50 p.m.

Bharathiyar Vision: Release of CD, Yoga Mandapam, Sivan Park, K.K. Nagar, 5 p.m.

GENERAL

VIT University: Inauguration of seminar on ‘Women Entrepreneurial Challenges and Empowerment 2016’, SIDCO Industrial Estate, Guindy, 9.30 a.m.

Fortis Malar Hospital: World Storke Day, Talks on ‘Time is Brain - Act Fast’, and ‘Jaundice - A Practical Approach’, Hotel Raintree, 10 a.m.

Poovulagin Nanbargal: Inauguration of workshop on ‘Environment Politics’, ISCA Centre, Egmore, 10 a.m.