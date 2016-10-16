RELIGION
Ramayanam: Madhivannan, Seetha Rama Bhavanam, Harihariharn Hospital Rd., Nanganallur, 6-45 p.m.
Mahabharatham: Sengalipuram B. Kesavan, Sringeri Jagadguru Pravachana Mandiram, R.A. Puram, 6-45 p.m.
Gita: R. Aravindan, Andhra Mahila Sabha, Luz, Mylapore, 7-30 a.m.; Ramana Swaroopananda, R-Block, 47/15, 15th St., Anna Nagar, 6-45 p.m.
Taittiriyopanishad: Satyavratananda Saraswati, Samskrita Bharati, 7th St., Radhakrishnan Salai, Mylapore, 8-30 a.m.
Desikanum Ramanujanum: M.V. Ananthapadmanabhachari, Sri Desika Darsana Sabha, Pandian St., Taramani, 3 p.m.
Desikan Vaibhavam: Paiyambadi Raghavachar, Sri Sath Sangam, Anna Salai, Pammal, 4-15 p.m.
Narayaneeyam: Radha Sivasubramanian, Sankaralayam, Mayor Ramanathan Salai, Chetpet, 9-30 a.m.; Sengalipuram Sundararama Dikshithar, Aasthika Samajam, Venkateswara Nagar 3rd St., Pozhichalur, 5 p.m.
Periyapuranam: S. Paramasivam, Natesan Institute of Cooperative Management, Shanthi Colony Rd., Anna Nagar West, 4-30 p.m.
Ramana Maharishi: S. Rammohan, Ramana Kendra, Alamelumangapuram, Mylapore, 5 p.m.
Philosophical Significance of Sri Ramakrishna Aratrikam: Paramasukhananda, Ramakrishna Math, Mylapore, 5-30 p.m.
Aanmeega Santheega Vilakkangal: Nannilam V. Rajagopalan, Sri Ayodhya Mandapam, West Mambalam, 3 p.m.; and Sri Arthanareeswarar Temple, Nanganallur, 7 p.m.
GENERAL
Dept. of Anesthesiology, Stanley Medical College; STAAAN and Indian Society of Anaesthesiologists - Chennai Branch: Inauguration of XIX World Anaesthesia Day - 2016, Hotel Savera, 12-15 p.m.
SRM University: Special convocation, Kattankulathur, 11 a.m.
Udhavum Ullangal: Anandha Deepavali 2016 celebrations, Krishnaswamy Kalyana Mandapam, South Boag Rd., T. Nagar, 9 a.m.
New Prince Shri Bhavani College of Engineering and Technology: Talent challenge competition 2016, Gowrivakkam, 9-30 a.m.
World Arya Vysya Mahasabha and Rotary Club of Guindy: Meeting, Hotel Hyatt, 7 p.m.
Bharti Science of Living Foundation: Programme on ‘Good Health and Alpha Mind’, Espee Complex, 52, Brindavan St., West Mambalam, 10 a.m.
Tamil Nadu Medical Practitioners Association: Meeting, Lifeline - RIGID Hospital, Kilpauk, 1 p.m.
M.T.S. Academy: Inter-Collegiate Science Communication Review competition, Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, 9-30 a.m.
Vedanta Institute Madras: Workshop for young adults that aids to build clearer thinking, 768, Munuswamy Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.
Sankara Eye Hospital: Eye camp, Sri Ramji Eye Hospital, M.A. Koil St., M.A. Nagar, Padiyanallur, Tiruvallur Dt., 9 a.m.
Narcotics Anonymous: Meetings, Good Company Group, St. Teresa Church, Nungambakkam, 11 a.m.; Miracle of Marina Group, Chennai School, Venkatarangam Pillai St., T. Nagar; and Circle of Life Group, Annai Velankannai Church, Besant Nagar, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Holy Angels Convent, T. Nagar, 11 a.m.; Fathima Church, United India Colony, 3 p.m.; St. Francis Xavier Church, Broadway.