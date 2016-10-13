RELIGION
Lalithatrishati: V. Abhiramasundaram, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 7 p.m.
Panchadasi: Satyavratananda Saraswati, Mylapore Club, Luz Church Rd., Mylapore, 11 a.m.
Thula Kaveri Mahatmyam: Ananthapadmanabhachari, Asthika Samajam, Venus Colony, Alwarpet, 6.30 p.m.
Vivaranaprameya Sangraham: R. Manidravid, Sri Sankara Gurukulam, 8/20, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram, 5 p.m.
Naankanda Sanmaargam: Vallalar Thondu Niruvanam, 10th St., Annai Sathyanagar, Nesapakkam, 6.30 p.m.
CULTURE
Central Cottage Industries Corporation of India: Exhibition cum sale of exclusive handlooms and handicrafts, Valluvarkottam, Nungambakkam, 10.30 a.m.
Ethiraj College for Women: Programme on ‘Russian Dance Festival’, Ethiraj Salai, Egmore, 2 p.m.
GENERAL
CSIR-CLRI: 74TH Foundation Day celebration and Platinum Jubilee celebration of CSIR, Adyar, 10.45 a.m.
Officers IAS Academy: Lecture on ‘After getting IAS, Whats next’, Plot No 1940, 18th Main Rd., Anna Nagar, 9.15 a.m,.
G.S.S. Jain College for Women: Lecture on ‘Recent Trends in Health Insurance’, and Youth awakening day in commemoration of APJ Abdul Kalam birth anniversary, Vepery High Rd., Vepery, 11.30 a.m.
Uravu Surangam and Sri Krishna Sweets: Programme on ‘Arivom Arivai’, Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, 6.30 p.m.
Periyar Library Reader’s Circle: Meeting, Periyar Thidal, Vepery, 6.30 p.m.
Narcotics Anonymous: Keep It Simple Group, St. Joseph High School,Vepery High Rd., Vepery, 7 p.m.
Al-Anon: Divine School, S.V. Nagar, Padur, Santhome Boys HSS., Santhome; CSI Inbarasu, Tollgate; Ezhil Nagar 3rd St., Kodungaiyur; Philopmina MHSS., Injambakkam, 7 p.m.
Alcoholics Anonymous: Church of Christ, Anna Nagar;
Chennai School, Arunachalam St., Chintadripet;
Victory Child Development Centre, Muthalamman Koil St., Selaiyur;
Church of Victorious Cross, Jawaharlal Nehru Salai, Ashok Nagar;
St. Joseph Church, Cholapuram Rd., Ambattur;
St. Sebastian Church, Madhavaram, Sri Ganapathy Sachidananda Ashram Hospital, Baby Nagar, Velachery;
C.S.I. Church, Thiruvottiyur; and Christ Church, Porur, 7 p.m.