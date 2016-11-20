RELIGION
Ramayanam: Navalpakkam Narasimhan, Seetharama Bavanam, Hariharan Hospital Rd., Nanganallur, 6-50 p.m.
Gita: R. Aravindan, Andhra Mahila Sabha, Luz, Mylapore, 7-30 a.m.
Sri Bashyam: Thirupullani Sundararajan, Thiruvaimozhi Mandapam, Sri Parthasarathy Swami Temple, Triplicane, 10 a.m.
Narayaneeyam: Sengalipuram T. Sundararama Dikshithar, Aasthika Samajam, Venkateswara Nagar 3rd St., Pozhichalur, 5 p.m.
Saptha Bhoomika: T.G. Narayanaswamy, 273-B, 2nd Main Rd., Natesa Nagar, Virugambakkam, 6 p.m.
Vidhura Neethi: B. Sundarkumar, Sri Kamakshi Sathsangam, 19/44, Balaji Nagar 2nd St., Royapettah, 7 p.m.
Sri Ramakrishna Aratrikam: Paramasukhananda, Ramakrishna Math, Mylapore, 5-30 p.m.
Aanmeega Santheega Vilakkangal: Nannilam V. Rajagopalan, Sri Ayodhya Mandapam, West Mambalam, 3 p.m.
CULTURE
Doordarshan: Programme on ‘Pothigai Nattiya Thiruvizha’, Sri Krishna Gana Sabha, T. Nagar, 9-30 a.m.
Samudha: Inauguration of 14th anniversary and completion of 200 weeks free webcast of music, dance and drama programmes through Paalam TV, Infosys Hall, RKM School, Krishna St., T. Nagar, 6 p.m.
Panuval Bookstore: Launch of publications, 112, Thiruvalluvar Salai, Thiruvanmiyur, 5-30 p.m.
GENERAL
B.S. Abdur Rahman University: Convocation, Vandalur, 2-30 p.m.
Nethrodaya: 14th anniversary celebrations, Nolambur Phase II, Mogappair West, 10 a.m.
Doctors Forum for People’s Health: Convention against NEET and National Medical Commision, Loyola College, Nungambakkam, 10 a.m.
Sri Sai Vivekananda Vidyalaya MHSS.: Literary meeting, Erukkancherry, 3 p.m.
Perambur Telugu Sahiti Samiti: Literary meeting and launch of book in English, DRBCC HSS., Perambur, 4 p.m.
Dravidian Historical Research Centre: Justice Park centenary celebrations, Periyar Thidal, Vepery, 6 p.m.
Chennai Goods Transport Association Charitable Trust: Distribution of scholarships, DG Vaishnav College, Arumbakkam, 10-30 a.m.
Sri Vishnu Mohan Foundation: Meeting, 7/15, New Giri Rd., T. Nagar, 10 a.m.
Bharat Sewak Samaj: Humour Club, Bharath Sewak Samaj School, Kamarajapuram. Nungambakkam, 3-30 p.m.
Organising Committee: Felicitation to Kavignar Poovai Sengutoovan, Ramarao Kalyana Mandapam, Habibullah Rd., T. Nagar, 4-30 p.m.
Anna Nagar Thiruneriya Thamizh Manram: Talk on ‘Ennai Petra Tha0yar’, Natesan Institute of Cooperative Management, Shanthi Colony, Anna Nagar West, 4-30 p.m.
Tamil Nadu Medical Practitioners Association: Meeting, Lifeline-RIGID Hospital, Kilpauk, 1 p.m.
Tamil Nadu Investors Association: SEBI’s securities awareness programme, CPR Convention Centre, Eldams Rd., Alwarpet, 10 a.m.
Association For Rural and Urban Needy: Programme on ‘Universal Child Rights Day’, Rainbow Home, Chennai Middle School, School Rd., Jaganathapuram, Chetpet, 3 p.m.
Organising Committee: Workshop for young adults on the need to develop intellect, 768, Munuswamy Salai, K.K. Nagar, 6 p.m.
M.T.S. Academy; Nehru Yuva Kendra and Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai Kendra: Arivukkalanjiyam award competitions 2016 for children, Anna Gem Science Park MHSS., Anna University Campus, Gandhi Mandapam Rd., Guindy, 9-30 a.m.
Organising Committee: Sri Sathya Sai Baba birth anniversary celebrations, Jyothi Thirumana Mandapam, Ramaswamy St., Sri Devi Karumariamman Nagar, Valasaravakkam, 9-10 a.m.
Apollo Hospitals and Lions Club - KCGC: Medical camp, Miyasi MHSS., Angappan St., Mannadi, 9 a.m.
Frontline Eye Hospital: Free eye camp, North St., Sriram Nagar, Alwarpet, 9 a.m.
Narcotics Anonymous: Meetings, Good Company Group, St. Teresa Church, Nungambakkam, 11 a.m.; Miracle of Marina Group, Chennai School, Venkatarangam Pillai St., T. Nagar; and Circle of Life Group, Annai Velankannai Church, Besant Nagar, 7 p.m.
Al-Anon: Meetings, Holy Angels Convent, T. Nagar, 11 a.m.; Fathima Church, United India Colony, 3 p.m.; St. Francis Xavier Church, Broadway; and Sri Sathya Sai HSS., Theradi, 6 p.m.; Kesari HSS. T Nagar; and CSI Weekly Church, Poonamallee, 7 p.m.