RELIGION
Selva Vinayagar Temple: Discourse on ‘Velundu Vinaiyillai’ by Shanmuga Tirukkumaran, Railway Colony, 7.30 p.m.
Dandayuthapaniswamy Temple: Kanda Sashti festival; Rudra japam, 6 a.m.; laksharchana, 9 a.m.; puja, Netaji Road, 6 p.m.
Mayilvelmurugan Temple: Kanda Sashti festival; yaga puja, 6.15 a.m.; laksharchana, Melakkal Road, Kochadai, 4 p.m.
Navaneetha Krishnaswamy Temple: Kanda Sashti utsavam, Ramayana Chavadi, 6 p.m.
Panniru Tirumurai Mandram: Tirumandiram mutrothal, 7 a.m.; Tiruppugazh parayanam, South Adi Street, Meenakshi Sundareswarar Temple, 6 p.m.
Tiruppugazh Sabha: Kanda Sashti festival; abishekam, sahasranama archana, South Adi Street, 9 a.m.; discourse by K. Sivakumar, Tiruvalluvar Kazhagam, North Adi Street, Meenakshi Sundareswarar Temple, 7 p.m.
Kuttiah Swamigal Mutt: Discourse on ‘Kambaramayanam’ by Tiruchi K. Kalyanaraman, 165 South Veli Street, 6.30 p.m.
Ramakrishna Mutt: Bhajan and aarathi, New Natham Road, 6.30 p.m.
CULTURE
International Sivananda Yoga Vedanta Centre: Yoga and meditation classes; 444 KK Nagar East Ninth Street, 6 a.m., 6.30 p.m., 10 a.m. and 4 p.m. (for women).
Prajapita Brahmakumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya: Free rajayoga meditation classes; 36 Meenakshi Nagar, P and T Nagar; 40 Sambandamoorthy Street; 47 B CMR Road and 357 Anna Nagar, 6.30 a.m. and 5.30 p.m.
Tiruvalluvar Mandram: Talk on ‘Tirukkural’ by P. Balakrishnan, Sakthi Velammal Nagar, S. S. Colony, 5 p.m.
GENERAL
Mahatma Montessori Matriculation Higher Secondary School: Drama festival, K. K. Nagar, 9.30 a.m.
Kaviarasu Kannadasan Narpani Mandram: Memorial day of Parithimar Kalaignar, R. Chokkalingam presides, 114/2 Tirupparankundram Road, 8.50 a.m.
Topkids: Osho dynamic meditation, 6.30 a.m.; life skills education, Corporation Elango Higher Secondary School, Shenoy Nagar, 3 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meeting, RC School, Sivaganga Road, Melur, 6.30 p.m.; Dheep Hospital, K. Pudur, 7 p.m.