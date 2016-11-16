RELIGION
Selva Vinayagar Temple: Discourse on ‘Aanmeega Jothidam’ by Dr. P.A. Ponniah, Railway Colony, 7.30 p.m.
Panniru Tirumurai Mandram: Thirumandiram Mutrodal by M. Balasubramanian, Adi Streets, 7.a.m., Tirupugazh Isai, 6 p.m.
Tiruvalluvar Mandram: Discourse on ‘Thirukural’ by Cherai D. Balakrishnan, Sakti Velammal Nagar, S.S. Colony, 5 p.m.
Sri Ramakrishna Math: Aarathi, New Natham Road, 6.30 p.m.
Kuttiah Swamigal Mutt: Discourse on ‘Kambaramayanam’ by Tiruchi K. Kalyanaraman, 165 South Veli Street, 6.30 p.m.
Sri Madanagopala Swami Temple: Discourse on ‘Sri Mahabharatham’ by Vausdeva Govindaraja Bhattachar, West Masi Street, 7 p.m.
YWCA/YMCA Week of Prayer and World Fellowship: Gnana Surabhi Mani Director, Resource Centre for People’s Education and Development speaks, YWCA Vallabai Road, 4 p.m.
CULTURE
Lakshmi School: Odissi classical dance by Arushi Mudgal, Veerapanchan, 2 p.m.
Mahatma School: Spic Macay TN-Madurai Virasat 2016 Odissi classical dance by Arushi Mudgal, Seethatha Hall, Surveyor Colony, 5.30 p.m.
Saiva Siddantha Sabai: Discourse on ‘Siva Neri Prakasam’ by S.S. Inbasekar, South Adi Street, Meenakshi Amman Temple, 7 p.m.
International Sivananda Yoga Vedanta Centre: Yoga and meditation classes; 444 KK Nagar East Ninth Street, 6 a.m., 6.30 p.m., 10 a.m.and 4p.m.(for women).
Adhyapana School: Odishi classical dance by Arushi Mudgal, school premises, 8.45 a.m.
Prajapita Brahmakumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya: Free rajayoga meditation classes; 36 Meenakshi Nagar, P and T Nagar; 40 Sambandamoorthy Street; 47 B CMR Road and 357Anna Nagar, 6.30 a.m. and 5.30 p.m.
Topkids: Osho dynamic meditation, Alagarkoil Road, K.Pudur, 6.30 a.m.
GENERAL
People’s Union for Civil Liberties: K.G. Kannabiran memorial lecture, Ms. Teesta Setalvad, secretary, Citizens for Justice and Peace, speaks, Gnana Kurinji president PUCL presides, Durai Peter Hall, Tamil Nadu Theological Seminary, Arasaradi, 5.30 p.m.
Alcoholics Anonymous: Meeting; Dheep Hospital, K. Pudur, 7 p.m.
Turning Point: Book expo, Lakshmi Arasu Kalyana Mandapam, KK Nagar, 10 a.m.