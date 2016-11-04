VIRUDHUNAGAR
Ainthukovil Devasthanam: Kanda Sashti festival; deeparadana, 7 p.m.; procession of deity, 7.30 p.m.
SIVAKASI
Tiruppugazh Sangam: Kanda Sashti festival; bhajan, 5 p.m.; discourse on ‘Surapadman Peruvazhvu’ by D. Mangayarkarasi, Viswanathaswamy Temple, 6 p.m.
RAJAPALAYAM
Income Tax Department: Corporate Connect for TDS compliance; S. Balasubramanian, Commissioner of Income Tax (TDS), presides, Rajapalayam Chamber of Commerce and Industry, Kamaraj Nagar, 3.30 p.m.
KARAIKUDI
Kanda Sashti Vizha Kazhagam: Discourse on ‘Kandapuranam’ by N. Balambal Achi, 5 p.m.; ‘nagaichuvai vivatha medai,’ S. Ramanathan speaks, Nagara Sivan Temple, 6 p.m.
Meenakshi Sundareswarar Temple: Kanda Sashti festival, discourse on ‘Kandapuranam’ by AR. Somasundaran, Balavankudi, 6 p.m.
BATLAGUNDU
Alcoholics Anonymous: Meeting, Annai Velankanni Church, Madurai Road, 6 p.m.