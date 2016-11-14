NAGAPATTINAM
Sri Thirukameswara Swamy Temple: Pournami abishekam, Kaali village, Mayiladuthurai taluk, 9.15 a.m.; deeparadhana, 12.30 p.m.; pal abishekam,
4.35 p.m.; annabishekam, alangaram, maha deeparadhana, 5 p.m.; shanthi abishekam, 5.30 p.m.; maha deeparadhana, 6.30 p.m.
KUMBAKONAM
Sahitya Akademi: Inauguration of National Book Week - book exhibition and literary programmes, G.Bhaskaran, Vice Chancellor, Tamil University, chief guest, Pavalam Marriage Hall, Bakthapuri Street, 5.30 p.m.
KARAIKAL
Karaikal Municipality: Clean India campaign – inauguration of solid waste management programme, A.Namachivayam, Local Administration Minister, and R.Kamalakannan, Agriculture Minister, participate, Kamarajar Open Air Auditorium, near Collector’s Office, 7 a.m.
PUDUKOTTAI
Sri Bhuvaneswari Avadutha Peetam: Abishekam to Sri Kasi Viswanathar, 7 a.m.