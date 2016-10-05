Handicrafts Development Corporation: National Handicrafts and Handloom Expo-2016; CSI Hall, Mananchira; 5 p.m.
Universal Arts: ‘Colourway’, exhibition of paintings by 1998-2000 batch of students; Kerala Lalithakala Akademi Art Gallery, Mananchira; 11 a.m.
Sree Valayanad Devi Temple: Sree Manaveda Music Festival; Temple premises; 6 p.m.
Ulloor Smaraka Samithi: Mahakavi Ullor commemoration meeting; TBS Hall, G.H. Road; 4.30 p.m.
Amma Ariyan Collective Trust: Screening of the movie ‘The Nun’; Media Study Centre Hall, Kozhikode Abdul Khader Road; 6 p.m.