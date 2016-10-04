Kerala Sahitya Samithi: Book discussion, Alakapuri, 5 p.m.
Puthoor Sree Druga Temple: Navarathri celebrations, Puthiyangadi, 5 a.m.
Lalithakala Akademi: Exhibition of paintings, Colour Way, Art Gallery, 11 a.m.
Tali Sri Maha Ganapathi Sri Balasubramania Temple: Navarathi celebrations, 5 a.m.
Thekku Theruthali Sree Renuka Mariyamman Kovil Trust: Navarathri Maholsavam, 5.30 a.m.
Sreekanteswaram Kshetram: Navarathri celebrations, 5.30 a.m.
Kozhikode Sree Pisharikavu Bhagavathi Temple: Navarathri celebartions, 7 a.m.