Samastha Kerala Sahithya Parishath: Lecture series, talk on ‘Kannikoythu’ by Viju Nayarangadi, G Auditorium, 4.30 p.m.
Kochi International Book Festival: V.R. Krishna Iyer memorial discourse, talk on nationalist narratives-perspective of the Indian news media and entertainment industry by Rajeev Chandrasekhar, MP, BTH Ernakulam, 6 p.m.
Akashavani Kochi station and AKG memorial reading room: Lecture demonstration on ‘Paattinte charithra vazhikal,’ library auditorium, Edappally toll, 5.30 p.m.
Central Government Officers Association: Pearl jubilee celebrations, CGOA conference hall, BCG Mid-town apartments, Panampilly Nagar, 5 p.m.