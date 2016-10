Mangaluru

KANNADA

Mukunda Murari: BIG Cinemas: 10.15 a.m., 1.15 p.m., 4. p.m., 7.15 p.m., 9.45 p.m.; PVR Cinemas: 9.45 a.m., 12.45 p.m., 3.45 p.m., 6.55 p.m.; Cinepolis: 1.10 p.m., 7.10 p.m.; Roopavani: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Santhu Straight Forward: BIG Cinemas: 10.15 a.m., 4. p.m., 6.45 p.m., 10. p.m.; PVR Cinemas: 10. a.m., 3.40 p.m., 6.45 p.m., 9.50 p.m.; Cinepolis: 10. a.m., 4. p.m., 10. p.m.; Central: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.,

Nagara Haavu: Ramakanthi :10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

TULU

Barsa: BIG Cinemas: 1.15 p.m.; Suchitra: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

HINDI

Ae Dil Hai Mushkil: BIG Cinemas: 9. a.m., 10.15 a.m., 1.15 p.m., 4.15 p.m., 7. p.m., 10. p.m.; PVR Cinemas: 8.50 a.m., 10.20 a.m., 11.45 a.m., 3.10 p.m., 5.30 p.m., 6.35 p.m., 10. p.m.; Cinepolis : 10. a.m., 11. a.m., 1.25 p.m., 2.25 p.m., 4.50 p.m., 5.50 p.m., 9.15 p.m., 10. p.m.; Jyothi: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Shivaay: BIG Cinemas: 10. a.m., 12. p.m., 3.30 p.m., 7. p.m., 10.15 p.m.; PVR Cinemas: 9. a.m., 11. a.m., 1.50 p.m., 2.40 p.m., 6.20 p.m., 9. p.m., 10. p.m.; Cinepolis : 10. a.m., 1.40 p.m., 5.20 p.m., 8.15 p.m., 9. p.m.

TELUGU

Mass Raja: Prabath: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

MALAYALAM

Pulimurugan: PVR Cinemas: 10. p.m.; Cinepolis: 10. a.m.

TAMIL

Kodi: BIG Cinemas: 1.15 p.m., 7.30 p.m.; PVR Cinemas: 12.20 p.m., 6.45 p.m.; Cinepolis: 4. p.m.; Platinum: 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Kaashmora: BIG Cinemas: 4.15 p.m., 10.15 p.m.; PVR Cinemas: 12.15 p.m., 3.20 p.m., 9.45 p.m.; Cinepolis: 1. p.m., 7. p.m.

Udupi

TULU

Barsa: Kalpana: 10.15 a.m., 1.30 p.m., 4.30 p.m., 7.30 p.m.,

KANNADA

Santhu Straight Forward: Alankar: 10.15 a.m., 1.30 p.m., 4.30 p.m., 7.30 p.m.; Central Cinemas: 12.45 p.m., 6.35 p.m.

Mukunda Murari: Ashirwad: 10.15 a.m., 1.30 p.m., 4.30 p.m.,7.30 p.m.; Central Cinemas: 10.05 a.m., 4.05 p.m.

HINDI

Ae Dil Hai Mushkil: Central Cinemas: 9.55 a.m., 1 p.m., 2.45 p.m., 6.45 p.m., 9.50 p.m.

Shivaay: Diana, 10.30 a.m., 1.30 p.m., 4.30 p.m., 7.30 p.m.; Central Cinemas: 11.15 a.m., 6 p.m., 9.30 p.m.