M.S. Dhoni.-The Untold Story: Big Cinemas 9 a.m., 10.30 a.m., 11.30 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 5.30 p.m., 6.30 p.m., 9 p.m., 10 p.m.; PVR Cinemas 9.15 a.m., 9.45 a.m., 10.15 a.m., 10.45 a.m., 1.30 p.m., 2 p.m., 2.30 p.m., 4.45 p.m., 5.15 p.m., 5.45 p.m., 6.15 p.m., 9 p.m., 9.30 p.m., 10 p.m.; Cinepolis 9.30 a.m., 10.15 a.m., 11 a.m., 1.25 p.m., 2.10 p.m., 2.55 p.m., 5.20 p.m., 6.05 p.m., 9.15 p.m., 9.35 p.m., 10 p.m.; Jyothi 4 p.m. 7 p.m.;

Doddmane Hudga: Big Cinemas 9 a.m., 11 a.m., 1.45 p.m., 4.30 p.m., 7.15 p.m., 10 p.m., 10.15 p.m.; PVR Cinemas 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m., 10 p.m. ; Cinepolis 10.30 a.m., 1.20 p.m., 7.20 p.m., 10 p.m.; Central 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m., 7 p.m.

Please Wait while comments are loading...