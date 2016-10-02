Bhabatarini Mata Temple: Devi Navaratri Festival, koti kumkumarchana puja, R.K. Beach Road, 9 a.m. to noon & 3.30 p.m. to 6 p.m.
Sri Lalita Peetham: Discourse on Soundarya Lahari by Dr. Vedula Sabramanyam Sastry, 6.45 p.m.
Sri Sri Sri Maha Kameswari Peetham: Special puja in connection with Dasara, Ashram compound, Pendurthi, 7 a.m.
Sri Sai Gokula Gurudutta Vihar: Sahasranamarchana to Sri Suryanarayana Swamy, 9 a.m; Discourse by Dr. P. Arun Srinivas on Soundarya Lahari, TTD Kalyanamandapam, 6.30 p.m.
Sri Kanika Parameswari Devasthanam Sangham: Avataram of Srisaila Bhramarambika Devi, temple premises, near Kurupam Market, 10 a.m.
ISKCON: Discourse on Bhagavad Gita by Bhanu Swami Maharaj, ISKCON compound, Sagarnagar, 6 p.m.
District administration: Launching of Chandranna Bima Scheme, Dr. B.R. Ambedkar Bhavan, near Bullayya College, 3 p.m.
Bala Vikash Foundation: Gandhi Jayanti celebrations, Bridge School, Fishing Harbour, 10 a.m.
Tenneti Viswanatham Memorial Committee & Visakha Saraswata Vedika: 122nd birth anniversary of Tenneti Viswanatham, Jagadamba Junction, 9 a.m; Kavi Sammelan, Visakha Public Library, Dwarkanagar, 10 a.m.
Diabetic Child Society: 8th quarterly camp for children with diabetes, AMCOSA Hall, 10.30 a.m.
Sahaya Charitable Trust: Prize distribution function for students for essay-writing contest on Swachh Visakha-Swachh Bharat, Kavery Kannada Sangha, near Gurudwara, Seethammadhara, 5.30 p.m.
CII Young Indians: Awareness on Swachh Bharat Rally, YMCA, Beach Road, 8.15 a.m.
BJP: Swachh Bharat programme, Gandhi statue, Allipuram, 6.30 a.m. Opening of Khadi Bhandar stall, 10.30 a.m.
Dhan Foundation: 19th foundation day, Visakha Public Library, 11 a.m.