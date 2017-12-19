Sankara Bhaktha Sabha Trust: Discourse on Srimad Bhagavadha Sapthaha Gnana Yagnam in Tamil by R. Hariji. Veda Bhavan Safilguda. 6.30 p.m. to 8.30 p.m.
Sankara Bhaktha Sabha Trust: Discourse on Srimad Bhagavadha Sapthaha Gnana Yagnam in Tamil by R. Hariji. Veda Bhavan Safilguda. 6.30 p.m. to 8.30 p.m.
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Printable version | Dec 19, 2017 11:25:40 PM | http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/events-in-hyderabad-today/article21941467.ece
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