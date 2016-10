BEIIMAAN LOVE (New Release: Sunny Leone, Rajniesh Duggall, Daniel Weber): Delite, Golcha, Regal, Ritz, Milan, Liberty, Aakash, Gagan, Amba, Vishal, Supreme, Shiela, Kavita, Eros One, Batra Reels, G3S (Rohini), PVR (Plaza, Rivoli, Priya, Saket, City Walk, Naraina, Vikaspuri, Prashant Vihar, EDM, Mahagun, Opulent), M2K (Rohini, Pitampura), Movie Time (Pitampura, Raja Garden), FUN (Pitampura, Moti Nagar, Laxmi Nagar, Karkardooma), DT (Saket, Shalimar Bagh, Vasant Kunj), Satyam (Patel Nagar, Nehru Place, Janakpuri), BIG (Odeon, Vaishali, Kaushambi, Noida), Wave (Raja Garden, Kaushambi, Noida), SRS Cinemas, Spice (Noida), M4U, Galaxie, Star X (Vaishali), Movie Palace, Movie Magic, Chaudhary (Ghaziabad), Movie World and Silver City (Ghaziabad), Q Cinemas and Inox (Faridabad).

